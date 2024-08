Da li je bezbedno ići peške noću u SAD! Srpkinja u Baltimoru doživela šok života na putu do kuće: "To je to, sad će da me pokupi"

Iva iz Srbije ovog leta radila je u Baltimoru, u američkoj državi Merilend, kao spasilac na bazenu.

Poslednjeg dana posla rešila je da se peške vrati kući u kojoj boravi dok je u SAD, uprkos preporukama da to ne radi jer Baltimor nije siguran grad.

Iako nije u potpunosti verovala u to, šetajući se po američkim ulicama sama, zapitala se da li je trebalo da posluša savet.

Kako izgleda život u SAD i da li je bezbedno ići peške u Americi noću, ona je ispričala u snimku na Tik Toku gde ima nalog "iva_pink_".

- Sada je tačno 20 sati, završila sam sa bazenom i krenula sam polako. Polako počinje da pada mrak - započela je ona priču i dodala da je smeštena u blizini Baltimora. Ljudi su joj rekli da nakon 21.30 sati nije bezbedno ići pešaka. I, istinu za volju, osim nje drugih pešaka nije bilo.

Farovi automobila osvetljavali su puste ulice. Ivu je počela lagano da hvata panika, a, kako sama kaže, njen mozak je počeo da radi protiv nje.

Noć je postajala sve tamnija.

- Na pešačkom prelazu vozač u automobilu me pogledao, podigao obrvu i pomislio: "Šta ova devojka radi ovde?!" - ispričala je sa blagom panikom u glasu.

Nedugo potom, tvrdi Iva, vozač motora pored kojeg je prošla je pogledao u njenom pravcu i nešto viknuo.

- Onda sam čula da se vozilo okrenulo u mom pravcu, pa sam rešila da se spustim do prodavnice automobila gde imaju kamere. Tu sam se osećala mnogo bezbednije, a ujedno sam i osluškivala gde je ono vozilo koje je prošlo.

Nakon što se vratila na ulicu, to vozilo se ponovo pojavilo.

- Tri ili četiri puta je napravio krug, svirnuo mi i čak mahnuo. Vozilo je otišlo pravo, pa sam ja iz bezbednosnih razloga skrenula levo iako taj put ne poznajem.

Iva kaže da se pokajala što je krenula peške, i dodala da u Baltimoru svi, kada vide nekog da pešači, znaju da nije iz SAD.

- Tako da se ja sad od svakog vozila koje prođe i malo zakoči: "To je to, sad će da me pokupi".

Brinulo ju je i što mnoga vozila imaju zatamnjena stakla.

U jednom trenutku jedno vozilo je krenulo za njom, u rikverc.

- Srce mi se popelo u grlo - ispričala je Iva.

Ovaj njen snimak iazazvao je burne reakcije. Ljudi su se mahom čudili njenoj panici.

- Zasto bi te neko dirao? - upitao je jedan korisnik društvenih mreža u komentarima.

- Zato što ti tamo prerežu grljkan za 10, 20 dolara. Eto, zašto! - odgovorio mu je drugi.

Mnogi su isticali da su to glupe predrasude u vezi sa SAD i da one nemaju baš nikakvo utemeljenje u realnosti.

- Istina je. Živeo sam tamo i takve stvari se desavaju, jednostavno - potrudio se da objasni i jedan muškarac.

- I ja sam živeo u Americi. Ćuti, ako ne znaš. Istina je da nakon 21 sati ne smeš da izađeš napolje, jer ima brdo bolesnika - bio je još jedan u nizu komentara.

- Jel ima krokodila?! - pitao je, sa druge strane, ironično jedan od skeptika.