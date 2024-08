Opasne igre za lajkove: Deca rizikuju život zbog popularnosti na TikToku, stručnjaci upozoravaju na kobne posledice

Da su lajkovi mamac za nesreću - govore brojni opasni izazovi sa društvene mreže TikTok. Zarad popularnosti, tinejdžeri se uvijaju u aluminijumske folije, izvode rizične skokove, penju se na vagon, iskaču iz automobila i još mnogo toga.

Građani smatraju da je odgovornost i na roditeljima, ali i na društvu:

- Naravno, ne možeš da im zabranjuješ sve. I mi smo non stop na telefonu, držimo u ruci, a ne u torbi. Kao što treba pratiti i kontrolisati šta rade u bilo kom drugom segmentu, tako i na društvenim mrežama.

- Mislim da je to kolektivna odgovornost na svima nama, počevši od roditelja, obrazovnog sistema, samog okruženja i čitavog društva.

- Ono što vi postavite kao bazu od najranijeg detinjstva, a to vidite tek kasnije, ima itekako uticaja. To je zapravo suština - porodica, briga, pažnja, razgovor, energija koju vi uložite u svoje dete, to mora da rezultira nekim pravim stvarima.

Iako je vaspitanje veoma važno, psiholozi naglašavaju da je veoma važna edukacija jer su deca vrlo često izložena osudama i odbacivanju ukoliko odbiju da učestvuju u izazovu u kom učestvuje većina.

- Niko neće sam da odluči da to radi, nego će uraditi takve stvari zbog toga što će ga neka grupa saletati i naetrati da uradi tako nešto. Jako je teško odupreti se ovakvom pritisku. Retko koje dete to može, da se u takvoj grupi izoluje, da se suprotstavi grupi i da rizikuje da će biti isključen, i da kaže ne. E, to je ono što mi od adolescenata možemo da očekujemo ako ih učimo o tome - rekla je Snežana Repac, psiholog.

Stručnjaci ističu da su deca često lakoverna i da naivno slede ljude i fenomene kojima se dive. Posebno zabrinjava činjenica da nisu svesna posledica svojih postupaka.

- Pre svega bih istakla da njih nosi ta želja da budu prepoznati, da budu popularni jer to društvene mreže omogućavaju, da se dođe do te neke instant popularnosti. To je osobina koja deci pripada, svako želi da bude prihvaćen. Njih tu dodatno motiviše i to što će imati veliki broj lajkova i njima će biti poznat rezultat neke njihove akcije, koja će im dati neke poene za samopotvrđivanje - istakla je Repac.

Ako se ne koriste na pravi način, posledice korišćenja društvenih mreža mogu da budu kobne. Rešenje nije u njihovom potpunom ukidanju, već u edukaciji kako dece, tako i celog društva.

