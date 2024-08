"Udario je grom, obod planine Vidlič je delovao kao novogodišnja rasveta" Meštanka sela Slavinja o jezivom prizoru vatrene stihije

Trinaest dana nakon izbijanja požara na planini Vidlič vatra je konačno pod kontrolom uz pomoć mnogobrojnih ekipa koje danonoćno rade na lokalizovanju požara i sprečavanju širenja na domaćinstva u okolnim selima.

Prema poslednjim informacijama, najkritičnija mesta oko sela Basara i Krupac sada su pod kontrolom, međutim vatra se proširila na oblast oko sela Slavinja kod Pirota.

foto: MUP Srbije

Upravo tamo se nalazila dopisnica Emilija Andrejević koja je otrkila kakva je situacija:

- Kada sam stigla u Pirot, ali i kada sam prošla kroz okolna sela, gde je prethodnih dana požar bio u punom jeku, već se primetilo da je situacija stabilizovana, verovatno pored svih snaga i ekipa, uticale su i vremenske prilike koje su od juče na snazi u ovom kraju. Naime, bilo je dosta kiše, koja je sprečila dalje širenje vatrene stihije.

Žiteljka sela Slavinja, Ljiljana Žarkov, komentarisala je ovaj požar, pa je otkrila i njegov uzrok:

01:29 Udario je grom, obod planine Vidlič je delovao kao novogodišnja rasveta Meštanka okolnog sela o jezivom prizoru vatrene stihije

- Sam požar je izbio kao posledica udara groma. To je danima tinjalo, gašen je, ljudi su bili na terenu, ali tadašnje vremenske prilike, vetar i sve, su proširili požar na veliku površinu, a došao je i do Slavinja, kada je zahvatio sam obod Vidliča. Preneo se i na susedno selo do nas, slika nije bila idealna, to prvo veče je delovalo na Vidliču kao da ste razvukli novogodišnju rasvetu, dakle jezivo. Takođe, bila je opasnost da požar zahvati četinarsku šumu. Tada je dejstvovao helikopter i ugasio taj deo požara koji se širio.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

01:29 Udario je grom, obod planine Vidlič je delovao kao novogodišnja rasveta Meštanka okolnog sela o jezivom prizoru vatrene stihije