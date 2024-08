Astronom zaprepastio voditeljku u programu uživo! Iznenada ka njoj bacio neobičan predmet, a evo kako je ona odreagovala! (VIDEO)

Šta je to što je pre neki dan padalo s neba, a bilo je vidljivo i iz Srbije? Prvo se za užarene lopte mislilo da je meteor koji se raspada, da bi se došlo do zaključka da su to bili ostaci satelita Starlink koji proizvodi kompanija Ilona Maska.

Naravno, ne smemo da vređamo maštu i očekivanja onih koji su mislili da je reč o vanzemaljskim pojavama, ili o ekperimentalnoj raketi susedne zemlje. Šta se sve nalazi u vasioni, a povremeno je vidljivo ljudskim okom, govorio je u emisiji Puls Srbije Jovan Aleksić iz astronomskog društva "Ruđer Bošković".

foto: Kurir televizija

- Prvobitno se mislilo da je meteor i to je potpuno razumno objašnjenje pogotovo sada u avgustu kada je u toku meteorski roj "Perseidi". Moram da priznam da sam i ja prvobitno pomislio da je to, jer upravo u avgustu se dešava veliki meteorski roj. Šta su zapravo meteori? To su ostaci raspalih kometa. U avgustu zemlja prolazi kroz jedan takav obvlak malih tela poput kamenčića. Kad oni ulete u atmosferu oni se zbog trenja sa vezduhom usijaju i sa sobom ostavljaju svetao trag. Mi to na nebu vidimo kao brz prelet, a u narodu se to zovu zvedzde padalice - rekao je Aleksić i dodao:

- Kakvo god da je telo kada više njih dolazi iz istog pravca oni se raspadnu i dolazi do fragmentacije. Svi ti fragmenti nastavljaju u istom pravcu. Kada vidite tri lopte da idu zajedno to je znak da je to bila jedna lopta koja se raspala, ali delovi nastavljaju put zajedno.

Istakao je da se u orbiti oko zemlje nalazi velika količina svemirskog otpada, a da bi objasnio kako se od njega treba zaštiti pribegao je neobičnom postupku.

- U orbiti oko zemlje kruži na hiljade veštačkih satelita. To su sateliti starlink koji pružaju satelitski internet. To je onaj koji pokriva celu zemlju. Sateliti iznad zemlje omogućavaju internet svuda - u avionu, na brodu, u pustinji. Oko 6.200 satelita trenutno kruže oko zemlje. Pre ili kasnije neki će neki da se pokvari. Dolazi i do sudara - kaže Aleksić i dodaje:

- Da bismo se borili proitvi toga moramo da pratimo sateloitski otpad. To se radi teleskopima. Kada vi vidite da se nešto kreće vi možete praćenjem da izračunate njegovu putanju i da zaključite gde će to doći.

Aleksić je iznenada bacio izvesni predmet prema voditeljki koja ga je uhvatila i uzviknula: Opa!

- Op - uzviknuo je u Aleksić, a zašto je to uradio pogledajte u videu:

01:13 Astronom zaprepastio voditeljku u programu uživo! Iznenada ka njoj bacio neobičan predmet, a evo kako je ona odreagovala!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:16 PAO GRAD VELIČINE BEJZBOL LOPTE, METEOROLOZI IZDALI ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE! Oluja odnela 4 života, zgrade sravnjene sa zemljom!