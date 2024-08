Zdravlje dece ozbiljno ugroženo zbog preteških rančeva! Fizioterapeut pokazala kako treba da izgleda idealna školska torba (VIDEO)

Približava se polazak u školu, a jedna od najbitnijih stvari kada je školski pribor u pitanju je školski ranac.

Pogrešan odabir đačkog ranca mogao bi da dovede do problema sa kičmom kod dece, a u najgorem slučaju do raznih oblika deformacije kičmenog stuba.

Kako pravilno izabrati đački ranac saznala je novinarka Kurira Teodora Borozan u razgovoru sa Anom Dimitrijević, fizioterapeutom.

- Teška torba može da utiče na posturu naše dece. Pre svega utiče na kičmu i kičmeni stub, ali itekako utiče i na kukove, karlicu, kolena, stopala. Tako da cela postura pati upravo zbog teške torbe. Torba đaka prvaka treba da bude negde oko 2,5 kg ili verovatno kako stariji razredi idu sigurno i do 5 kg i više. Idealno bi bilo da deca ne nose toliko teške torbe, da ta torba bude maksimalno do 2 kg i da uvek mi možemo i da im pomognemo. Ono što je važno jeste da deca budu zdrava, da budu jaka, da budu fizički aktivna i pre polaska u školu kako bismo prosto deformitete prevenirali. A ukoliko bilo šta primetimo, da što pre i reagujemo i lečimo svaki deformitet - rekla je Dimitrijević i dodala:

- Dugotrajno nošenje teške torbe ili dugotrajno sedenje, isključivo samo nagnuto na jednu stranu stvarno dovede do deformiteta koje je posle ili nemoguće rešiti i lečiti, ili pak iziskuje dugotrajan proces izlečenja. A znamo svi da deformiteti kičme ukoliko je to krivina na jednu stranu itekako može da utiče i na razvoj srca i pluća i samim tim da dobijemo neke potpuno druge bolesti.

Pokazala je kako treba da izgleda idealan đački ranaca.

Za Jednu đačku torbu, odnosno ranac, idealno je da prosto može da se stavi i na jednu i na drugu ruku, tako da ćemo one torbe na jedno rame ili poštarske torbe potpuno da izbegnemo, nego da jednako opterećenje bude i na levoj i na desnoj strani. Idealno je kada postoje pojačivači na samim rukohvatima i idealno je da taj pojačivač postoji i sa strane leđa. Takođe, postoje one popularne torbe koje idu na točkiće i vuku se i one su stvarno dobre, međutim šta je njihov problem? Njihov problem je što su one same po sebi dosta teške i onda dete kada ih nosi na leđima umesto da ih vuče, itekako krivi svoju kičmu.

Pokazala je i set vežbi namenjeih jačanju posture tela.

- Postoje zanimljive vežbe koje mi zovemo slovca i ja ću ih upravo sada pokazati, a one će uticati na pravilan razvoj kičme. Sednemo na stočić, nagnemo se ka napred, leđa su nam prava i ruke stavljamo u poziciju slova T. Važno je da samo odignemo ruke ka liniji leđa i vratimo nazad. To bi nam bilo slovo T. Nakon toga radimo slovo W. Spuštamo laktovima i približavamo lopatice jedna drugoj. I vrlo lako se primeti, imamo slovo Y. Ruke su nam iznad glave, idemo nazad i vraćamo. To su tri vrlo jednostavne i kratke vežbe. Ponavljamo ih oko 10 puta i zaista, verujte mi, rade čuda.

