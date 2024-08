Učenike će pratiti Zdravitas! Ministarka prosvete za Kurir: Početak škole obeležiće nacionalne čitanke i manje đaka po odeljenjima

S početkom nove školske godine u srpskim obrazovnim instutucijima uvode se i neke novine, a jedna od njih je smanjenje broja učenika u odeljenjima prvog razreda na maksimalno 28, što ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović u razgovoru za Kurir ističe kao značajnu što omogućava kvalitetniji rad i praćenje u osnovnim i srednjim školama.

Slavica Đukić Dejanović foto: Kurir televizija

- To treba da dovede do podizanja kvaliteta nastavnog procesa, veće efikasnosti i optimizacije obrazovnog sistema. Što se tiče srednjih škola ova mera omogućila je ravnomerniju popunjenost postojećih odeljenja i uticala je na povećanje njihovog broja. Tako je na primer u Beogradu broj odeljenja povećan za oko 30, što nužno dovodi i do povećanja procenta angažovanja nastavnika sa nepunim radnim vremenom ili potrebe za angažovanjem novih nastavnika.

Započeće i implementacija Informacionog sistema "Zdravitas", platforme za praćenje telesnog i motoričkog statusa učenika od 3. razreda osnovne do završetka srednje škole u okviru nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Razvilo ju je Ministarstvo prosvete razvija u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

„Zdravitas" će doprineti razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu koji se odnosi na pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, a naročito na razvijanje i praktikovanje zdravih životnih stilova i svesti o važnosti sopstvenog zdravlja. Obuke za koordinatore su započete, a u septembru na obuku ide i oko 14.000 nastavnika, da bi krajem septembra platforma bila u upotrebi.

Nakon primene poslednjih sistemskih mera u oblasti zaštite od nasilja i diskriminacije i mentalnog zdravlja mladih u školskoj 2023/2024. godine, Ministarstvo prosvete u saradnji sa Savetom Evrope sprovešće nacionalno istraživanje "Prevencija vršnjačkog nasilja u školama".

U novoj školskoj godini u sistemu srednjeg obrazovanja je 35 obrazovnih profila koji su novi ili modernizovani u skladu sa zahtevima tržišta rada, a biće sporovedena još intenzivnija kampanja uključivanja poslodavaca u dualni oblik obrazovanja.

Platforma za kredite i stipendije Od 2. septembra biće dostupna i platforma za prijavu za učeničke i studentske kredite i stipendije. - Na godišnjem nivou više od 45.000 studenata i učenika konkuriše za kredite ili stipendije. Ministarstvo prosvete odobri oko 30.000, a ovo će biti značajno unapređenje procesa. Konkursi za pvu vrstu podrške su već raspisani, prijave počinju za učenike od 2. septembra, a za studente od 1. oktobra - podvukla je Đukić Dejanović.

- Neki od ovih planova i programa su inovirani i osavremenjeni poput profila aviotehničar za elektronsku opremu vazuhoplova, bravar zavarivač ili tehničar modelar kože, a neki, poput profila poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija ili prehrambeno-biotehnološki tehničar po prvi put će biti uvedeni u sistem stručnog obrazovanja u našoj zemlji - dodala je ministarka.

Kao što je predviđeno zakonom tokom ove školske godine učenici će dobiti prve nacionalne čitanke.

- Prvi će tokom septembra nacionalne čitanke dobiti učenici prvog i drugog razreda, a nakon toga sukcesivno i ostali. Po prvi put će učenici imati nacionalnu čitanku, koja omogućava međupredmetno povezivanje i koja će na adekvatan način ucenike, u skladu sa uzrastom, upoznavati sa tradicijom, jezikom, umetnošću, istorijskom prošlošću, što će doprineti i njihovom negovanju - objasnila je Đukić Dejanović.