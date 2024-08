Sandići putovali na biciklima više od 60 dana do Švedske! Ovo su detalji njihove avanture, najmlađa ćerka ima samo 6 godina!

Petočlana porodica Sandić iz Kovačice upustila se pre nešto više od 60 dana u veliku avanturu! Umesto ušuškanog godišnjeg odmora u nekom letovalištu, rešili su da voze bicikl od Srbije do Švedske!

Ovo nije prvi put da se upuštaju u ovaj podvig. Pre dve godine tako su putovali do Švajcarske. Ipak, ovo je po mnogo čemu drugačije. Ljudi im prilaze, pomažu, kupuju deci slatkiše, nude besplatno prenoćište...

Porodica Sandić foto: Privatna Arhiva

Dragan i Biljana Sandić s ćerkama Teodorom (12), Sofijom (10) i Iskrom (6) iz Srbije su prošli kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju, Češku, Nemačku, Dansku, da bi napokon stigli u Švedsku. Za njih će tamo danas tačno u podne biti organizovan svečani doček na najvećem festivalu u Geteborgu!

- Prošle godine u junu udruženje građana iz Geteborga CCI nam je uputilo poziv da na drugom Sajmu srpske knjige u martu ove godine predstavimo doživljaje i iskustva s prethodnog putovanja biciklima do Švajcarske. Nakon toga se i javila ideja da sada odemo ponovo do njih, i to na biciklima - objašnjava Dragan:

foto: Privatna Arhiva

- Na putovanju smo obišli glavne gradove svih država kroz koje smo prolazili. Udruženje smo ranije obavestili o svojoj nameri, oduševili su se i organizatorima festivala obratili sa željom da našu porodicu uvrste u program, da nam se priredi doček u podne, a od 14 sati biće organizovano druženje sa svima koji žele da čuju naša iskustva.

Na ovom proputovanju najmlađa ćerka Iskra proslavila je šesti rođendan!

- Bili smo tada u Pirni u Nemačkoj kod prijatelja, proslava je protekla sjajno. Organizovali su nam večeru, roštilj, kupili smo prateći materijal i tortu. Iskra je bila presrećna, zapravo, ovo je njen četvrti rođendan koji slavi u nekoj stranoj državi - priča nam Biljana.

foto: Privatna Arhiva

Idejom o ovom putovanju Iskra i Sofija bile su oduševljene, Teodoru je trebalo ubediti, ali je na kraju ipak pristala. Retki bi se usudili na ovakvu avanturu, ali Sandićima nije teško ni da se kupaju vodom iz flaša, ni da spavaju u šatoru... Ipak, vožnja uzbrdo nije ima baš omiljena.

- Nekad i to prostranstvo ravnice zna da bude vrlo monotono i dosadno, ali fizički najizazovnije su uzbrdice u toku bicikliranja. Na ovom putovanju meni najteže pada nedostatak vode. Nismo računali da ćemo toliko morati da je kupujemo i da nećemo naići na izvore ili lakše dostupne česme - žali se Biljana.

foto: Privatna Arhiva

Zahvalni svima Putovanje puno gostoprimstva Sandićima su najveći utisak ovog putovanja - ljudi! foto: Privatna Arhiva - Javljaju nam se, žele da nas podrže. U svim državama smo nailazili na one koji su hteli da pomognu čak i kad nismo tražili to od njih. Recimo, na izlazu iz Danske ka Švedskoj na Iskrinom biciklu je pukla guma. I dok smo je menjali, dvojica Danaca su prišla - priseća se Dragan samo nekih od trenutaka kad su im ljudi pružili podršku i pomoć: foto: Privatna Arhiva - U Mađarskoj nam je pukla i spoljna i unutrašnja guma na prikolici. Bilja je zaustavila ženu koja je vozila rekreativno bicikl, ali ona nije govorila engleski, pa je samo prošla Bilju. Onda se vratila i nazvala svoju sestru, koja govori engleski. Zahvaljujući toj sestri za 20 minuta je kombijem došao biciklistički servis. Montirali su sve i te žene nisu dozvolile da mi platimo.

Nemaju pravila za pauze, nekada je to na sat vremena, nekada voze po 25 kilometara bez stajanja, a ponekad u roku od sat naprave dve-tri.

- Odmaramo se i spavamo gde stignemo. To može biti i kod prodavnice, recimo, ako smo u nekom marketu kupili hranu, onda u neposrednoj blizini sednemo da ručamo. Nekada raširimo šatorsko krilo i ćebe i tu kampujemo. Za ovih 60 dana noćili smo i u kućama, kampovima, jednom i na obali mora... - priča nam Dragan.

foto: Privatna Arhiva

Za kupanje svakom sleduje flaša od litar i po. Iako Sandići prilično paze na trošenje novca, dnevno je odlazilo 70 evra.

- Na vodu nam ode od 15 do 20 evra. Onda bar dva sladoleda dnevno zbog vrućina, svakodnevno se pojede i neki čips, zbog elektrolita i soli. Slatkiše retko kupujemo. Hranu skoro svakodnevno kupujemo, recimo u Danskoj je hleb bio šest evra - navodi Dragan.