Čuveni senzori za decu sa dijabetesom stižu u Srbiju i biće besplatni! Memić: Još kupujem na crno, ali... Lončar: Među prvima smo

Velika pobeda Kurira - "fri stajl libre 2 plus", jedni od najkvalitetnijih senzora za kontinuirano merenje šećera, koje mnogi roditelji dece obolele od dijabetesa tip 1 kupuju na crno ili u inostranstvu, kao što to i dalje mora da čini i ministar turizma Husein Memić, a za šta im treba oko 140 evra mesečno, od naredne godine biće dostupni u Srbiji o trošku zdravstvenog osiguranja, dogovoreno je na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara i predstavnika kompanije "Abot" u Beogradu.

foto: Shutterstock

Još pre više od godinu i po dana Kurir je krenuo u borbu za decu obolelu od dijabetesa i njihovo pravo da imaju najkvalitetnija pomagala, a to znači i najbolje senzore za kontinuirano merenje glukoze, koji 24 sata dnevno, iz minuta u minut, mere nivo šećera i alarmiraju ako se približava opasnim granicama upadanja u hipoglikemiju (previše nizak) ili hiperglikemiju (previše visok nivo šećera), koje su životno ugrožavajuće. Sa startne pozicije od senzora jednog proizvođača o trošku osiguranja za decu do 18 godina, na koji se inače žale mnogi roditelji, preko pravilnika kojim se uvodi pluralizam senzora, dolazimo do konačne pobede - prestižni senzori "libre" biće dostupni i deci u Srbiji, i naravno besplatno!

- Želimo da građani Srbije koriste najkvalitetnije, najsavremenije i najmanje invazivne sisteme za merenje nivoa šećera. Reč je, pored ostalog, o senzorima i čitačima za koje ne treba transmiter, a koji automatski mere nivo glukoze svakog minuta. Ova unapređena tehnologija tek treba da zaživi u zemljama regiona, a građani Srbije bi među prvima trebalo da je koriste, i to besplatno, kada postane dostupna sledeće godine. Takođe, nastojaćemo da, pored uvođenja najsavremenijih sistema za merenje šećera, kontinuirano podižemo granicu, odnosno godište za besplatno korišćenje navedene tehnologije, kako bi bila dostupna što većem broju građana i kako bi mogli da nastave najnormalnije da žive i rade - saopštio je Lončar i dodao da su predstavnici "Abota" istakli da je u zajedničkom interesu registracija i primena tehnološki naprednog sistema za očitavanje glukoze "fri stajl libre 2 plus" u Srbiji, te će učiniti sve da tehničke i administrativne procedure urade u što skorijem roku.

Zlatibor Lončar sa predstavnicima Abota foto: foto ministarstvo zdravlja

A Husein Memić, čija je ispovest Kuriru o tome da jedan ministar na crno kupuje senzore za svog sina, potresla Srbiju, i dalje kupuje "libre" na crno i biće tako dok ovaj senzor i zvanično ne prođe kontrolu u ALIMS i ne dođe u Srbiju. A onda će imati besplatno kvalitetan senzor.

- I dalje sam prinuđen da na crno kupujem senzore, s tim što sada uvozim od rođaka iz Nemačke, a ne nabavljam u Srbiji. Za jedan senzor, koji traje 14 dana, dajem 70 evra. A zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, s ministrom Lončarem na čelu, u Srbiju će nam već sledeće godine doći najbolji sistem za merenje nivoa šećera, tehnološki napredni "fri stajl libre 2 plus" i to besplatno za sve do navršenih 18 godina. Ovi senzori i čitači kompanije "Abot" automatski mere nivo glukoze, takoreći svakog minuta, najpouzdaniji su i najtačniji, pritom su i minimalno invazivni, što je posebno značajno za decu. Najveći je broj onih koji u Srbiji koriste upravo "libre" i siguran sam da će ministar Lončar učiniti sve da besplatno budu dostupni i punoletnim građanima obolelim od dijabetesa - kazao je za Kurir Memić i dodao:

Husein Memić foto: MTO

- Ovo je velika pobeda svih nas koji smo se borili, a među njima i Kurira i novinarke Jelene S. Spasić, kojoj sam posebno zahvalan jer je prva pisala o ovom problemu, ali i pobeda zdravstva Srbije i na prvom mestu pobeda dece kojoj će biti omogućen najbolji kvalitet života. To je rezultat koji smo postigli za samo godinu dana. Neizmerno sam srećan!