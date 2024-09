U Srbiji i dalje upaljeni meteoalarmi: Očekuje nas još jedan tropski dan! Pljuskovi popodne u OVIM delovima zemlje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 31 do 35 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 18 do 21, a najviša dnevna oko 34 stepena.

foto: RHMZ

Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe.

foto: RHMZ

Tropski dani nastavljaju se i u prvoj dekadi septembra, navode iz RHMZ.

Od 1. do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36 stepena, a od 6. septembra od 30 do 33. U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne (uz lokalni razvoj oblačnosti) očekuje se i veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom u planinskim predelima.