Baka se prisetila svoje nezaboravne ljubavne priče: Dve godine smo se gledali, pratio me svaki dan tri kilometara, a onda.. VIDEO

Jedna baka podelila je sa svojom unukom svoju ljubavnu priču, dve godine je volela jednog momka i on nju, a onda se udala za drugoga...

Unuka Iva Kostov snimila je svoju baku koja se prisetila nezaboravne ljubavne priče.

- Gledala sam ga i nikada mu nisam rekla, dve godine. I nije ni on meni, ali to se oseti, kad si svaki dan zajedno. I on mene iz centra prati, znaš gde je moja kuća bila na kraju Palanke.. U ponoć, i po kiši, i po snegu, i po vrućini - prisetila se ova baka.

Kaže nikad mu nije dala do kuće da je prati.

- Znaš, prve komšije tamo ogovaraju. Pratio me do zadnjeg čoška tamo. Pratio me, znaš, to je tri kilometra. I po zimi, i po kiši, i po snegu. E, on je mene pratio svaki put, svaki dan maltene. I vrati se nazad sam - ispričala je ova baka.

Kaže i svaki dan su išli u bioskom, a vikendom na igranke.

- To je toliko divno bilo i to je meni nezaboravno, te igranke. Igrali smo od 8 do 12 sati, četiri sata smo igrali - prisetila se ona.

