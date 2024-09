U Kačarevu živi najniža žena u Srbiji - visoka je samo 101cm: Kad je Marina progovorila o svom ljubavnom životu, ljudi su zanemeli

U Kačarevu živi najniža žena u Srbiji Marina Cvetanov. Visoka je tačno jedan metar i jedan centimetar, pleni optimizmom, a omiljena izreka joj je "Nije bitno koliko si visok, nego na kojoj visini igraš".

Ona je uvek je spremna da pomogne roditeljima u kući, a u svom "Pokretu malih ljudi" bori se za veća prava svih ljudi izrazito niskog rasta.

Marina Cvetanov ima svoju radio emisiju "Pile" i uživa u dobroj muzici. Lepo peva i kaže da zna više od hiljadu pesama.

foto: Printscreen/RTS

"Imam svoj radio, preko interneta puštam muziku. Ispunjavam neke muzičke želje svojim prijatelje i to volim da radim", kaže Marina Cvetanov iz Kačareva.

Navikla je Marina da posmatra sve oko sebe sa svoje visine i u njenoj sobi sve je prilagođeno njenim osnovnim potrebama. Veoma je vredna i često pretera u spremanju, pa ponekad završi u neprirodnom položaju koji joj ne prija.

"Nešto sam radila, popela sam se na krevet i bilo mi je veoma čudno da gledam sa te visine. Bilo mi je baš jezivo zato što sam navikla na svoj položaj i odmah sam sam se vratila, jer sam se uplašila da ne padnem", kaže Marina.

Kao dete Marina je imala tri teške operacije i prve prognoze lekara nisu bile ohrabrujuće. Zahvaljujući roditeljima koji su verovali da će moći normalno da živi ona sad ima svoje prijatelje sa kojima se bori za veća prava svih ljudi izrazito niskog rasta, a koji su često diskriminisani u društvu.

foto: Printscreen RTS

"Moja Marina je meni najbitnija u životu, za nju dišem i svi u kući živimo za nju. Ona nas bodri, veoma je pozitivna i kad mi imamo neki problem i kad smo neraspoloženi ona nas podigne", navodi Marinina majka Elza Cvetanov.

"I mi smo ljudi isti kao i svi drugi. Kao što na mojoj majici piše „Ja imam svoje ime" znači da nisam ni patuljak ni kepec, imam svoje ime kao i svi vi koji ste tipične visine. Nije bitno koliko si visok, nego na kojoj visini igraš", navodi Marina Cvetanov.

Ljudi izrazito niskog rasta mogu da rade skoro sve kao i svi drugi ljudi uobičajene visine, samo možda nešto rade na malo drugačiji način,a Marina sa svojim glasom i ljubavlju prema muzici bila bi izuzetan radio voditelj, samo kada bi joj neko ukazao pravu priliku za posao.

"Ljudi me nisu vređali, okružena sam takvim ljudima koji ne doživljavaju moju visinu ni na koji način. Međutim, kad me jedan dečko pitao Da li imam momka i kako izgledaju moji ljubavni odnosi, ja sam se našalila da samo čekam da me zaprosi. A on mi kaže - Priznaj da si u dubini duše nesrećna jer se nisi udala. Sad ja razmišljama ako mu kažem da jesam, slagaću, ako mu kažem da nisam, on će da misli da lažem. A moj adekvatan odgovor je bio - da li ja tebi delujem kao neko ko je nesrećan zbog ljubavnog života. I on je rekao "Ne". Mislim da je hteo da me ubedi da sam nesrećna, jer je on takav."

Kurir.rs/RTS