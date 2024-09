"U glavi su nam nenormalni scenariji" Svi traže Luku koji je nestao posle udesa: Nadamo se da ga nećemo naći na ovom mestu (FOTO)

Luka Vuksanović iz Beograda nestao je pre devet dana na putu ka Mladenovcu, nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću kod skretanja za Sopot, međutim njegov nestanak misterija je već danima, s obzirom na to da su na mestu udesa pronađene i njegove lične stvari, kao i automobil, a od Luke ni traga!

Njegova porodica odlučila je da organizuje potragu za mladićem, međutim kako je teren koji će se danas pretraživati, vrlo nepristupačan, oni su potražili pomoć i drugih ljudi koji bi se rado odazvali i pomogli im u traganju za Lukom.

foto: Marko Karović

Pored Lukine porodice i prijatelja koji su došli sa mačetama zbog nepristupačnog terena, ovim ljudima pridružio se i Darko iz Zemuna, koji kako kaže, ima iskustva u pretraživanju ovakvog terena.

foto: Marko Karović

Ekipa Kurira danas se takođe zajedno sa njima priključila potrazi za nestalim Lukom, a kao što se može videti, porodici nestalog mladića pridružio se i veliki broj ljudi, zajedno sa psom tragačem i Lukinim psom sa kojim je živeo.

- Potražili smo pomoć svih ljudi dobre volje, mi smo kao porodica svi na nogama, a takođe i Lukini drugari organizovali su se i došli kako bi pomogli u potrazi. Potpuno smo van sebe, i dalje ne možemo da verujem šta nam se događa. Mi se svi iskreno nadamo da ga nećemo naći nigde ovde, jer samo to će značiti da je negde živ - rekla je za Kurir Lukina sestra Maja.

- U autu su bile sve Lukine stvari: telefon, novčanik, kartice, lična karta, ključevi od kuće. Da je odlučio da pobegne, poneo bi bar telefon. Javio bi se nama, porodici, pisao bi nekom strancu, nekako bi nam se javio da je živ i zdrav. - dodaje Lukina sestra.

1 / 8 Foto: Marko Karović

Pored toga, u potragu je krenuo i Lukin pas Pablo, rase mešanac, kako nam je rekla Lukina sestra, nadaju se da će uspeti nešto da nanjuši ukoliko ima nečega.

- Luka je vrlo vezan za Pabla, mi imamo kuću na Zlataru, Luka ga je našao tamo u blizini i bilo mu je žao da ga ostavi, od tada živi sa njim. Zato smo poveli i njega - ispričala je Lukina sestra.

- Ovo je velika misterija, u glavi su nam svi nenormalni scenariji. Ali nadam se da je on ovo iscenirao, iako nikada pre nije uradio ni slično, ali to je valjda moja želja, samo da je živ. To priželjkujem i pokušavam da ostanem pribrana. Brat i sestra su katastrofa zbog svega - ispričala je Maja.

Podsećamo, Luka je nestao nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila tako što je, za sad, iz nepoznatih razloga, automobil sleteo s puta. Njegov automobil zatekli su slučajni prolaznici, međutim po dolasku policije, mladića nije bilo u njemu.

Luka je inače visok 180 cm, mršav, tamnih očiju i smeđe kose. Porodica moli da, ukoliko imate bilo kakve informacije, pozovete policiju ili Lukinog brata Dušana na broj 0611399399.