Kompletna obustava rada 16. septembra ako se ne ispune ovi zahtevi! Antić: Ovo su svi uslovi "belog štrajka" prosvetara (video)

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije najavio je za danas „beli štrajk“. Kako navode u toj sindikalnoj organizaciji, takav vid protesta je način kojim žele da izvrše pritisak na donosioce odluka da konačno preduzmu odgovarajuće mere u cilju suzbijanja nasilja u školama.

U sindikatu podsećaju i da su prethodne dve nastavne godine završene uz nasilje po školama širom Srbije, pa su sada, kako kažu, odlučni da ne dozvole da i naredna školska godina počne, protekne i završi se na isti način. A "beli štrajk“, kako objašnjavaju, znači da prosvetari do 11. oktobra neće upisivati ocene u dnevnik. Ako do tada ne budu usvojeni njihovi zahtevi i vlast ne izmeni propise na zahtevani način, u tom slučaju, svi učenici će dobiti ocene odličan 5, što će biti i jedine zaključne ocene na polugodištu.

foto: Zorana Jevtić

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su komentarisali ovu temu bili su Milica Milenović, profesorka sociologije i člana glavnog odbora Foruma beogradskih gimnazija i Milorad Antić, predsednika Foruma srednjih stručnih škola.

Antiće je na samom početku odgonetnuo da li su upravu ili ne sindikalci:

- Taj "beli štrajk" i ta grupa ljudi koja ga je donela, niti razumem, niti znam šta predstavlja. Kažu, neće da upisuju ocene, ne razumem šta to znači. Nasumice, nekome je stalo da se pojavljuje po medijima, pa kažu beli štrajk. Niti imaju takvu odluku, niti su raspravljali na tu temu. Jedina rasprava što je postojala u julu i avgustu, to je totalna obustava rada 16. septembra, ako ne dođe do ispunjenja zahteva. Zahtevi su prosečna zarada u Republici Srbiji mora da bude početna plata nastavnika. Dalje, izmena uredbe u koeficijentima od 2. do 5. stepena. Donošenje krivičnog zakona u što hitnijem roku, odnosno krivični zakon se što pre donese. To su zahtevi koje je vlada 12. oktobra potpisala i prihvatila sve te uslove. Bez obzira što nam u tom trenutku nije odgovaralo, mi smo čekali da se poveća plata skoro 13 meseci. 13 meseci, znači do 1. juna 2025. godine, da bude ta početna plata nastavnika i prosečna plata Republike Srbije. Mora da budete na neki način iznenađeni, jer početna plata nastavnika je 86.731 dinara. Složite se sa mnom da je to izuzetno niska zarada i da čovek sa fakultetom, master studijama ne može na neki način izdržavati sebi i posvetiti se svim elementima koje čini život. Premijer vlade Miloš Vučević izuzetno je otvoren bio, iskren prema nama, rekao je da može približno da ispuni te uslove, ali od 1. januara 2025. godine.

Antić je pričala o sindikatima kao kolektivu, ali i samom štrajku:

05:53 Kompletna obustava rada 16. septembra ako se ne ispune ovi zahtevi! Antić: Ovo su svi uslovi belog štrajka prosvetara

- Beli štrajk ne podržavamo, a što se tiče štrajka koji je najavljen od strane sva četiri reprezentativna sindikata, mi kao član jednog reprezentativnog sindikata moramo da budemo disciplinovani. To se zove sindikalna disciplina, dakle ako su sva četiri sindikata saglasna u toj odluci, mi kao članovi bi morali to da sprovedemo u delo. Pitanje je samo šta će to da donese, odnosno da li će to da bude stvarno prihvaćeno od svih članova kolektiva. Govorim sada kao član foruma Beogradskih gimnazija. U gimnazijama imate vrlo različite situacije od kolektiva do kolektiva, ali u svakom slučaju imate jedno veliko nejedinstvo u smislu sindikalne aktivnosti, jer određeni broj članova su sindikalno organizovani, a određeni broj članova kolektiva nisu uopšte u sindikatu.

