Traže se Ana i Vera: Bile na izletu na Meteorima, ako ih neko poznaje, molim da mi pomogne!

Jedna lepa poruka osvanula je na jednoj od popularnih grupa tursita iz Srbije - traga se za Anom i Verom koje su juče bile na izletu na Meteorima u Grčkoj, a sve je počelo papirićem od tombole.

"Danas smo bili na izletu na Meteorima. Treba da pošaljem par fotki jednoj starijoj gospođi zvanoj Ana koja mi je dala broj telefona, na papiriću od tombole, u autobusu na putu za Nei Pori", počinje poruka objavljena na mrežama.

Kako je objašnjeno, Ana i Vera su sedele sa jednim parom u autobusu, zamolile su za slike, napisale broj telefona, ali dogodio se problem.

"Međutim, ja ne mogu poslati fotke ženi jer broj koji mi je napisala nije postojeći na Vajberu, a nemam roming da proverim putem SMS poruke je l' na tom broju adekvatna osoba", navela je gospođa koja traga za svojim poznanicama sa izleta.

Ona napominje da su Ana i Vera smeštene negde u Nei Poriju.

"Molim da mi pomogne kako bih stupila u kontakt sa ženom, jer nisam neko ko ne održi obećanje i zaista ne bih da to pomisli kada smo se lepo dogovorile. Hvala najlepše", navela je gospođa u objavi.

Ostaje nada da će neko prepoznati Anu ili Veru, te da će ih spojiti sa ženom koja traga za njima iz nadasve lepog razloga.

No, valja napomenuti da je autorka objave morala da zaključa komentare na istoj zbog velikog broja ljudi koji su po ko zna koji put lep gest pretvorili u poziv za raspravu. Preko pravopisa do ponavljanja mogućih koraka koje je gospođa već preduzela, a, kako to često biva, bilo je i onih potpuno neumesnih izjava.

(Kurir.rs/Telegraf)