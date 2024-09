Prosvetari najavili obustavu rada za 16. septembar ako im se ne ispune zahtevi: Ovo su njihovi uslovi

U više od 1.700 osnovnih i srednjih škola juče je za 538.000 osnovaca i oko 240.000 srednjoškolaca počela nova školska godina, a u školske klupe prvi put je selo oko 64.000 prvaka. Prvog dana škole predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika najavili su da će 16. septembra započeti potpunu obustavu rada širom Srbije ako Vlada ne ispuni protokol koji je potpisala s prosvetarima u oktobru prošle godine i koji se odnosi i na povećanje plata.

"Bože pravde"

Prvi školski čas tradicionalno je počeo intoniranjem himne "Bože pravde" u svim školama, dok je deo prosvetara održao konferenciju ispred Vlade, gde su pitali zašto ne žele da ispune obaveze iz potpisanog protokola s prosvetnim radnicima da početna plata nastavnika bude jednaka prosečnoj zaradi u Republici Srbiji.

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović kazao je da su juče časovi trajali 45 minuta, ali da ne zna dokad će biti takvo stanje.

- Pre 11 meseci smo potpisali protokol s Vladom. Deo koji se tiče Krivičnog zakonika nije ispunjen, nisu povećane plate. Čekali smo 11 meseci strpljivo. Rekli su nam prošle nedelje da država nema para - naveo je Marjanović. Valentina Ilić iz Sindikata obrazovanja Srbije kazala je da je oko 70 odsto zaposlenih u školama učlanjeno u neki od četiri sindikata koji su organizovali konferenciju. Dodala je da su svi svesni da će im možda zbog obustave rada država oduzeti dnevnice.

- Ako primene represivne mere i oduzmu nam dnevnice, neka uplate taj novac u humanitarne svrhe.

Bezbednost zaposlenih

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je za RTS da su u 2023. napravili protokol s reprezentativnim sindikatima prosvete i da je najveći broj sadržaja tog protokola realizovan.

Ivica Dačić U školama 2.388 policajaca Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je prilikom posete OŠ "Despot Stefan Lazarević" da je u školama u celoj Srbiji prisutno 2.388 policajaca i da su to "najvećim delom policajci opšte nadležnosti, koji se brinu o neposrednoj bezbednosti đaka i nastavnika". foto: MUP Srbije - Prisutni su i saobraćajni policajci, koji brinu o bezbednosti saobraćaja na prilazu oko škola, i Uprava kriminalističke policije, koja treba da se bavi rasterivanjem kriminalaca, onih koji deci prodaju narkotike. Mi ćemo obratiti punu pažnju vašoj bezbednosti jer država mora da stvori uslove da imate mirno detinjstvo i školsko doba.

- On se ogledao u tome da razredne starešine nemaju samo četiri odsto veće plate i primanja nego oni koji to nisu, sedam odsto je sada. Od januara 2023. do januara 2024. primanja su povećana za 31 odsto. Sada se, uz te povećane plate, planira da povećanje za prosvetne radnike iznosi 50 odsto više nego u bilo kojoj drugoj oblasti.

Aleksandar Šapić Počinje isplata 20.000 dinara Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kazao je nakon obilaska OŠ "Laza Kostić" da od danas počinje isplata 20.000 dinara za udžbenike, što će uraditi Grad Beograd. foto: Beoinfo - Isplata će trajati do početka oktobra, a očekuje se da će tokom septembra 90 odsto prijavljenih dobiti novac. Produžen je rok za prijavljivanje za tu pomoć grada za nekoliko dodatnih dana i roditelji još uvek mogu da se prijave - kazao je Šapić i podsetio da je grad doneo odluku da uplaćuje novac, a ne da direktno finansira udžbenike, kako bi roditelji imali i mogućnost da kupe polovne, odnosno da sami odluče koje udžbenike će kupiti deci.

- Težimo tome da, kada početnik počne da radi u obrazovnoj ustanovi, treba da ima platu kakva je prosečna u ostalim resorima. Ova školska godina će biti posvećena vrlo konkretnim pitanjima rešavanja bezbednosti zaposlenih. Nastavnici zaposleni u prosvetnim ustanovama imaće isti status kao advokati. Sankcije za eventualne agresivne, neprimerene postupke prema zaposlenima u obrazovanju biće znatno strože nego što je to za svakog od nas.

