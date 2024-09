Kardiolog nabrojala bolesti od kojih Srbi najčešće obolevaju, pa navela glavni uzrok! "Pet" skener je jako važan za dijagnostiku

Koliko je PET skener značajan kako za bolesnike, tako i za lekare i koje kardiovaskularne probleme može da otkrije, govorila je u emisiji Puls Srbije Sonja Blažić, kardiolog.

- Jako mi je drago da naša zemlja ide u korak sa svetom. PET skener omogućava jedan izuzetan dijagnostički metod, koji do duše nije prva linija izbora u dijagnostici većine kardiovaskularnih bolesti, ali on naravno ima svoje mesto kada treba da procenimo metabolizam srčanog mišića ili protok krvi kroz srčani mišić ili eventualno neku upalu - rekla je Blažić i dodala:

- Primera radi složene urođene srčane mane, problem sa zaliscima, prirodnim ili veštačkim, kada se komplikuju nekom upalom, to nam sve omogućuje procenu da li takav jedan zalistak može i treba da se operiše. Kada imamo srčanu slabost, prethodnim kardiološkim pregledima nismo utvrdili poreklo te srčane slabosti, tako da on definitivno ima značaj u kardiovaskularnoj patologiji i dijagnostici, ali postoji mnogo prethodnih neinvazivnih koraka koji uglavnom vrlo precizno dovode do dijagnoze.

Navela je neke od kardiovaskularnih bolesti od kojih srpski živalj najčešće oboleva:

- Naš srpski živalj najčešće oboljeva od koronarne arterijske bolesti, kada se skupljaju masne naslage na krvnim sudovima, pa su posledice angina pektoris ili infarkt, potom hipertenzija, povišen pritisak koji je jedan od glavnih faktora rizika za tu koronarnu arterijsku bolest, srčana slabost do koje opet dovodi koronarna arterijska bolest ili nelečena hipertenzija. Česte su nam aritmije i naravno sve je to zbog nekog načina života našeg naroda.

