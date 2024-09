Todorović otkrio kad nam tačno stiže osveženje, a kad prvi sneg! Kreću SMS poruke da nas upozore na nepogode

Tropski dani u Srbiji i dalje ne jenjavaju, a povremeni lokalni pljuskovi tek će blago osvežiti vrele temperature.

Kako će se vreme razvijati do kraja leta i kakve nas vremenske prilike očekuju na početku jeseni? O ovoj temi govorio je meteorolog Nedeljko Todorović u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

- Sa prvim septembrom ušli smo u jesen, ali vremenske prilike govore da smo mi još uvek u letu. I to u natprosečnom letu. Tek za 10 do 15 dana temperatura će pasti, ali će i dalje biti iznadprosečne vrednosti - kaže Todorović.

On objašnjava da je prosek za septembar sledeći:

- Ako govorimo o maksimalnim temperaturama, početkom septembra je 26 stepeni, a krajem meseca to je do 21. Mi smo u poslednja tri meseca iznad prosečnih vrednosti, tako da će ovo leto biti zabeleženo kao najtoplije u poslednjih 100 godina.

Meteorolog dodaje:

- Jun je bio topliji za 4 stepena po srednjoj temperaturi, jul za pet i avgust za šest stepeni. Zato je i rekordno. To znači da je za celo leto prosečno leto toplije za pet stepeni u proteklih stotinak godina.

Kada su u pitanju rekordne temperature, Todorović navodi:

- Kada sada uzmemo pojedinačne rekordne vrednosti koje su zabeležene, vidimo povećanje za tri do četiri stepena od maksimalnih koje su zabeležene na područjima Srbije. Najpre da spomenem 24. juli 2007. godine, kada je u Beogradu zabeleženo 4.6 stepeni više, a u Palanci 44.9 stepeni. Ove godine u Beogradu je izmeren maksimum od 39.7 stepeni, što je četiri stepena više od maksimalne vrednosti pre 17 godina. Vrlo mali broj mesta je imao vrednosti od 40 ili 41 stepen - kaže Todorović.

Rekordna temperatura u septembru bila je 9. septembra 1946. godine, kada je izmereno 41.8 stepeni.

Što se tiče padavina, Todorović objašnjava:

- Jun je bio kišovit, pa je palo 50% više kiše nego prosečno. U julu je iz jednog pljuska palo više od mesečne količine, ali je to bilo 2. jula i od tada nema značajnijih padavina. Palo je malo, zanemarljivo. Dva meseca je bio sušni period, što je isto rekord. Prva kiša bi mogla da padne negde 7. ili 8. septembra, uz manji pad temperature sa ovih maksimalnih srednjih vrednosti koje se očekuju do kraja nedelje, od 31 do 35 stepeni, pala bi na vrednosti od 28 do 32. Sredinom septembra očekuje se još nekoliko stepeni pad temperature, uz retku pojavu pljuskova i grmljavina. Nazire se blaga i postepena promena, izlazimo iz sušnog perioda, ali da bismo nadoknadili nedostatak padavina i izašli iz pravog sušnog perioda, moraćemo da sačekamo bar do novembra - dodaje Todorović, ističući da ne može da predvidi da li će oktobar biti kišovit.

- U većini slučajeva, oktobar je stabilan i miran sa Miholjskim letom. Što ne znači da će to biti ove godine. Ne mogu da tvrdim da li će biti kišovit ili ne - kaže meteorolog.

Pored vremenskih prognoza, Todorović najavljuje i novu meru upozoravanja građana:

- 15. septembra počinje da radi sistem koji će građane upozoravati SMS porukama na elementarne nepogode, hitne ili vanredne situacije. Amerika i Evropska unija su odavno počele sa tim. U to spadaju svi meteorološki parametri koji imaju ekstremne vrednosti. Biće selektivno po delovima Srbije, neće biti jedinstvena poruka, jer se vremenske prilike razlikuju u pojedinim delovima.

Meteorolog naglašava:

- Temperatura je manje problematična, veći problem predstavljaju letnje nepogode sa većom količinom padavina za pola sata uz olujni vetar i pojavu grada, jer donosi veću štetu i ugrožava ljudske živote. Mislim da će biti i požari. Ovako visoke temperature i sušni period su pogodni za požare, prema predviđanjima i šablonima. Može da se najavi mogućnost požara u narednom periodu, plus kada se oni pojave, da bude konkretno na kojoj lokaciji je i upozorenje za građane - kaže Nedeljko i otkriva kakvo nas vreme očekuje u novembru:

- U novembru će biti jutarnjih mrazeva. Ako ne bude košave, biće magle, a temperatura će polako padati. Sredinom novembra očekuje se prvi sneg na planinama, a već krajem meseca i pojava prvog snega u nižim predelima - kaže Todorović i ističe da ne sme da tvrdi da će ova zima biti hladnija od prethodne.

