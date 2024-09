Sunce i danas prži, živa ide i do 36 stepeni! RHMZ najavio prekid niza tropskih dana, a evo i kada

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne uz umeren razvoj dnevne oblačnosti ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 20, a najviša od 32 do 36 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 20, a najviša oko 36 stepeni.

Tropski dani nastavljaju se do 6. septembra

foto: Printscreen/RHMZ

Tropski dani nastavlјaju se do 6. septembra, pa će maksimalna temperatura biti od 31 do 36 stepeni. Od 07. septembra najviša dnevna temperatura u postepenom padu i kretaće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Pretežno sunčano, u sredu i četvrtak u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, a od petka ponegde i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm, izuzev KiM gde je upaljeno žuto upozorenje. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..