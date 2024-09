Niko nije bezbedan: Ako jedete meso, možete se opasno zaraziti! Nutricionistkinja upozorava na "zoonoze" od kojih možete umreti

Najnovije studije ukazuju na to da bi određene bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, poznate kao zoonoze, mogle do 2050. godine uzrokovati čak 12 puta više smrtnih slučajeva nego 2020. godine. Reč je o zaraznim bolestima koje su izazvane bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima.

Prema informacijama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), zoonoze su odgovorne za 16 odsto svih smrtnih slučajeva godišnje. O ovim temama razgovarali smo sa Veroslavom Stanković, nutricionistkinjom, koja je ukazala na ključne opasnosti i mere predostrožnosti kada je u pitanju konzumacija mesa.

Veroslava Stanković je na samom početku razgovora pojasnila šta su to zoonoze:

- Zoonoze su bolesti, odnosno bakterije i paraziti koji žive u životinjama i na životinskom mesu. Oni mogu da dovedu do kontaminacije čoveka i izazovu ozbiljne bolesti. Neke od najpoznatijih zoonoza su antraks, koji se retko spominje danas, kao i različite vrste pantljičara, poput goveđe i svinjske pantljičare.

Jedno od ključnih pitanja bilo je kako se ljudi zaražavaju ovim bolestima.

- Čovek se može zaraziti preko nedovoljno termički obrađenog mesa. To posebno važi za sušene mesne proizvode, koji ukoliko nisu pravilno sušeni i obrađeni na odgovarajućoj temperaturi, mogu zadržati larve parazita. Kada se takvo meso konzumira sirovo, može doći do razvoja parazita u našem organizmu, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i dovesti do smrtnog ishoda - istakla je Stanković.

Govoreći o simptomima, Stanković je naglasila:

- Ako govorimo o svinjskoj pantljičari, prvi simptomi se obično manifestuju kao klasični crevni problemi - mučnina, povraćanje i dijareja. Međutim, često se simptomi javljaju tek kada ciste dospeju u neki od organa, kao što su mišići ili jetra. Najopasnija situacija nastaje kada ciste dospeju do mozga, što može izazvati epileptične napade, povećanje pritiska u mozgu i na kraju dovesti do smrtnog ishoda.

Na pitanje kako se možemo zaštititi, Stanković je bila jasna:

- Najvažnija je termička obrada mesa. Takođe, ključno je kupovati meso kod proverenih proizvođača, voditi računa da meso ima veterinarski pečat i da je pregledano. Kupovina u velikim marketima gde je promet veliki može biti sigurnija, ali jedina potpuna zaštita je da meso bude dobro termički obrađeno.

Na pitanje da li su neke grupe ljudi posebno ugrožene, Stanković je odgovorila:

- Niko nije bezbedan. Najugroženiji su oni koji jedu mnogo mesa i vole mesne proizvode. Međutim, svako ko konzumira kontaminirano meso može se zaraziti i suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

