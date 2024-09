Kakav je dres kod u školama bez klime tokom toplotnog talasa? Markov: Prema pravilima, učenici ne bi smeli ni da piju vodu na času

Iznenadila me je reakcija moje ćerke koja ima deset godina i krenula je u četvrti razred, kada je videla da sam joj za školu pripremila majicu na šire bretele i tri-četvrt pantalone. Rekla je da ne može da nosi takvu majicu u školu, iako je to pristojna dečja majica, neupadljiva i pamučna. Drago mi je što poštuje pravila oblačenja, ali pošto je pretoplo mislim da bi, pogotovo u nižim razredima, trebalo dozvoliti opušteniju varijantu oblačenja. Dres kod razumem u slučaju starijih osnovaca, recimo, devojčice koje žele da budu „moderne“ i nose majice iznad pupka. To nije u redu, ali majica na bretele na detetu od 10 godina kada je tropska temperatura je sasvim normalna stvar – smatra Sanja V. (48) iz Subotice.

Dok se učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji i njihovi roditelji pitaju da li zbog vrućina moraju striktno da poštuju dres kod ili postoji, barem ove sedmice dok ne stigne zahlađenje, „gledanje kroz prste“ kada je oblačenje u pitanju, s obzirom da škole nisu klimatizovane i da sparina i visoke temperature otežavaju nastavu, u Bosni i Hercegovini je odložen početak školske godine.

foto: Kurir/T.I.

Našim đacima je sada pomalo i neobično da se u školske klupe vrate na +35 i više stepeni obučeni u majice sa rukavima i duže pantalone, da skinu „japanke“ i druge papuče, međutim, pravila postoje i moraju da se poštuju, od prvog do osmog razreda i u srednjim školama.

- Ima dovoljno letnjih stvari, komotnih, koje nisu za plažu, čak i svečane odeće na bretele, i zato bi trebalo popustiti sada i barem ove nedelje im dozvoliti da budu laganije obučeni – kaže majka učenice četvrtog razreda.

Bermude može, ali do kolena

Sa takvim stavom se u pojedinim osnovnim školama uopšte ne slažu. Recimo, u Osnovnoj školi „Matko Vuković“ u Subotici objašnjavaju da su uvek dozvoljavali: pantalone ispod kolena, bermude do kolena i majice sa i bez rukava, dok majice na bretele ne smatraju prikladnom odećom bez obzira na vremenske prilike.

- Da li je majica bez rukava ili je na bretele zaista nije velika razlika. Važno je da nisu bretele tanke i nikako ne dolazi u obzir da je majica iznad pupka i da učenice nose helanke. Na neki način smo popustljivi prema trenerkama zato što u maloj školi nemamo salu za fizičko i deca rade vežbe u dvorištu, a nemaju gde da se presvuku. Za našu školu važi sledeći dres kod: đak treba da bude pristojno obučen, uredno i da je očešljan. Zna se šta je pristojna odeća. Treba da znaju da su u školi i da razmišljaju o tome gde ulaze – kaže za „Blic“ Mirjana Stevanović, direktorka škole „Matko Vuković“.

Prema njenim rečima, kada je jako toplo i sunčano bolje da je telo pokriveno. Osim toga, majica na bretele nema funkciju da prikupi znoj ispod pazuha, dok majica kratkih rukava obavlja i tu funkciju – upija znoj.

Problem su i frizure

- Pamučna majica, pamučne pantalonice ispod kolena ili suknja do i ispod kolena su odličan izbor. To važi za đake od prvog do četvrtog i za đake od petog do osmog razreda. Kod nas su problem ponekada njihove frizure. Roditelji ih podšišavaju, imaju čiroki čak, a i došla su mi i dva blajhovana roditelja – očevi. Na sredini glave je jedan imao kao gnezdo blajhovano. Nisam znala šta da kažem. Škola je u jako teškom položaju, jer je škola lakmus papir društva i porodice – kaže Stevanovićeva.

foto: J.M. Guyon - Copyright 2010 / CandyBox / Profimedia

Dodaje da je najvažnije da deca budu pristojno obučena, da su uredni i da odeća vrši osnovnu namenu, a to je da detetu bude prijatno u onome što nosi.

Šorts ne dolazi u obzir!

- Šorts ne dolazi u obzir. Ali zašto još nije dobro da nose šorts? To ne mogu da objasnim ni roditeljima, a insistiramo da odeća bude ispod ili do kolena zato što odeća štiti kožu i organizam. Štiti nas od parazita, bakterija i drugih štetnih stvari, a svuda je to izopačeno. Suknja i pantalone su brana da deca ne bi sela golom kožom na stolicu na kojoj je već sedelo 20 dece. Pošaljete dete u šortsu i kada dođu kući sa parazitima ili nečim drugim ko će biti kriv? Zato su pravila odevanja, na prvom mestu, zaštita učenika – poručuje Mirjana Stevanović.

Njen sugrađanin, Dejan Anđelović, direktor Osnovne škole „Kizur Ištvan“, kaže za „Blic“, da nije bilo zahteva roditelja da izmenu dres koda zbog visokih temperatura.

- Majica kratkih rukva je sasvim u redu, a majica na bretele nije velika razlika što se tiče regulacije temperature tela, ali je velika razlika u izgledu. Zamislite da ja dođem u atlet majici na posao. Ne bi nikome bilo simpatično. U redu je da deca nose tri-četvrt pantalonice, suknjice do kolena i duže i majice sa kratkim rukavima, ali u našim učionicama uopšte nije jako toplo kao napolju. Prijatno je. Pravila oblačenja važe za sve učenike. Prvog dana škole smo skratili nastavu, imali su po dva časa, samo su im se predstavili učitelji i nastavnici i imali smo prijem prvaka i u školi nije bilo uopšte ekstremno toplo da bi uvodili izmene – kaže Anđelović.

Teško se odvija nastava u neklimatizovanim učionicama

Napominje da se sve prostorije ujutru provetravaju, ukoliko jako sija sunce navlače se zavese i niko od učenika se nije žalio.

Pajica Bešlić, direktor OŠ „Sonja Marinković“ kaže da majice na bretele kao za plažu, šortsevi i majice iznad pupka ne dolaze u obzir bez obzira na visoke temperature.

foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Bermude pamučne i majica kratkih rukava i sve što je pristojno i godi deci a izgleda pristojno može da se nosi u školi. Ne mogu da se nose stvari koje su za plažu, a svi znamo kako to izgleda – kaže Bešlić.

"Treba odložiti početak školske godine"

Milorad Antić iz Formuma srednjih stručnih smatra da je Srbija poput zemalja koje su odložile početak školske godine trebala da uradi isto.

- Treba odložiti početak školske godine. Nisam za to da se sada krše pravila, da se učenicima dozvole bermude, šortsevi, bretele i drugo što je neprikladno, ali sam za odlaganje nastave dok ne padnu temperature, a to je oko sedam radnih dana. Retko koja školi je klimatizovana u Srbiji, a one koje su klimatizovane imaju klime koje ne mogu da stvore uslove prijatne za predavanje – kaže Antić.

Svaka škola određuje pravila

Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže da kodeks oblačenja propisuje ustanova, svaka škola ga propisuje za sebe i poštovanje tog kodeksa zavisi od škole do škole.

Aleksandar Markov foto: Printscreen YT

- Da li će neke škole gledati „kroz prste“ deci u odnosu na to što je propisano zbog ekstremno visokih temperatura je na nivou škola. Neke će sigurno gledati, neke samo propišu određeni kodeks ali ga ne primenjuju, a negde se striktno primenjuje. Činjenica je da neće biti jedinstvenog rešenja niti bilo kakva preporuka iz Ministarstva prosvete postoji. U Bosni je odložena školska godina zbog visokih temperatura, a i kod su temperature ekstremno visoke, škole nemaju klima uređaje, uslovi rada su jako teški na ovim temperaturama u učionicama sa velikim brojem đaka, tako da je bilo prostora, ne da se odloži početak škole, ali da se bar da sugestija da časovi budu skraćeni, jer je sada ionako vreme upoznavanja učenika sa školskim planom i programom – kaže Markov.

Prema pravilima, napominje Aleksandar Markov, učenici ne bi smeli ni da piju vodu na času, ali to opet zavisi od nastavnika do nastavnika da li će tolerisati hidrataciju dece ili ne.

- Sve je prepušteno stihiji, a mislim da je zaista bilo prostora da se neko iz Ministarstva prosvete doseti da bar skrati časove. Kodeks oblačenja u školama je isti kao i u drugim javnim institucijama, nema posebne razlika, sam akt propisuje škola jer od škole zavisi da li će on biti primenjivan ili neće. U nekim školama kažu da je dozvoljena trenerka, a u nekima da nije, ali često se ta pravila krše, pogotovo kada su ovako visoke temperature, a onda tolerancija zavisi od uprave škole i nastavnika – kaže Markov.

Subotička gimnazija dozvolila bermude do kolena

Direktor Gimnazije „Svetozar Marković“ u Subotici Dušan Pavlović kaže da je zbog tropskih temperatura doneo odluku i prosledio je odeljenskim starešinama da do daljnjeg deca mogu da nose bermude do kolena.

- Stvarno je prevruće na 35 stepeni. Grupa đaka je prebacivala neke knjige i posle sat vremena smo morali da ih pošaljemo da se presvuku jer je jako vruće u školi. Ako ne otvorimo prozore onda je zagušljivo, ako ih otvorimo ulazi vrelina. Gledamo da deci olakšamo. Prva i druga smena danas imaju po četiri časa i onda je lako, ali sutra će sedeti u 13, 14, 15 časova u ulionicama, biće im jako teško, a nije lako ni profesorima. Kada su majice u pitanju, problem je ako dođu u kratkim majicama, iznad pupka. Svi znamo koliko je ženska garderoba različita i koliko je varijanti da je nekada teško i objasniti granice. Zbog vrućine ćemo malo progleati „kroz prste“ i dozvoliti im da dođu u letnjoj garderobi, ali i dalje moraju da budu pristojno obučeni – zaključuje Pavlović.

Kurir.rs/ Blic/ S.Đ.