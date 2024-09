Ponižena! Profesorka iz Trstenika kojoj su đaci izmakli stolicu ostala bez časova! Radi samo u biblioteci, smanjena joj je i plata

Profesorka engleskog jezika iz Tehničke škole u Trsteniku Marija Stevanović, koju su u novembru 2022. godine trojica učenika maltretirali i ponizili izmakavši joj stolicu na času pa video-snimak plasirali na društvene mreže, ostala je bez časova u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i sada radi samo u biblioteci u dve različite škole - OŠ "Živadin Apostolović" u Trsteniku i OŠ "Sveti Sava" u Čitluku!

Istorija se ponavlja, Stevanovićeva sada kao i na početku prošle školske godine nema pun fond časova i trenutno joj nedostaje 28 odsto! Skromna i zabrinuta profesorka kaže da početak nove školske godine u njoj budi novu traumu, ali i brigu jer joj je sa manjim fondom časova manja i plata.

Manja plata

- U Trsteniku ove školske godine ima više tehnoloških viškova nego minule. Tražila sam po školama gde mogu da nađem dopunu, ali nisam uspela u tome. Sredinom avgusta sam tražila pomoć od Ministarstva prosvete, ali odgovor još nisam dobila. To mi je malo čudno jer prošle godine uz pomoć vas je to rešeno bilo za tri radna dana. Direktor Tehničke škole je takođe uputio dopis da mi odobre dopunu u biblioteci škole, ali odgovor ni s te strane još nije stigao - kaže za Kurir uznemirena profesorka i dodaje:

- U ovo doba godine ja iznova dobijam noćne more, prolazim ponovo kroz traumu koju vučem sa sobom od novembra 2022, pijem lekove, imam terapiju. Kad nisam u biblioteci često budem u prirodi, uzela sam da pravim zimnicu. Sad se bavim i prikupljanjem dokumentacije za prijavu sina brucoša za studentski dom u Beogradu. Kreće na fakultet, razmišljam šta ću i kako ću jer je i to veliki trošak za mene. Kada na sve to dodam i račune ne znam kako krpim kraj s krajem...

I pored toga što je ponižena kao čovek i prosvetni radnik već drugu godinu zaredom ostaje bez jednog dela fonda.

Sramota Učenici bez prave kazne, nastavnica degradirana Jedan od učenika koji je maltretirao profesorku se nakon incidenta ispisao tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka, a nastavničko veće prvobitno je donelo odluku da druga dva đaka budu izbačena iz škole. Ova odluka je poništena jer je utvrđeno da je tadašnji direktor Milan Glidžić napravio propuste u proceduri. Nakon toga je sproveden pojačan vaspitni rad sa učenicima, a kažnjeni su smanjenom ocenom iz vladanja. Međutim, sva trojica učenika su završila školovanje bez bilo kakvih probleme, dok je njihova žrtva, nastavnica engleskog po svemu sudeći degradirana.

- Iskreno se nadam da će mi odobriti tih 28 odsto jer to meni mnogo znači - kaže Stevanovićeva.

Tehnološki višak

Podsetimo, profesorka se prošle godine u Tehničkoj školi prvi našla na listi kao tehnološki višak, a onda joj je dato da predaje samo jedan čas nedeljno, i to deci kojoj je razredna. Imala je samo 77 odsto fonda. Nakon pisanja Kurira reagovala je i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i profesorka je dobila 100 odsto, odnosno 23 odsto fonda koji joj je nedostajao zarađivala je u biblioteci u Tehničkoj školi.

Ministarstvo prosvete Odobrena tražena dopuna norme Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da su dobili zahtev za dopunu norme Mariji Stevanović. - Ministarstvo prosvete je taj zahtev uvažilo i odobrilo traženu dopunu norme. Očekuje se da će ova odluka zvanično biti dostavljena školi tokom ove nedelje.

Kurir je juče kontaktirao direktora Tehničke škole Velibora Jovkovića, koji nam je samo kratko poručio da ne želi da daje nikakve izjave telefonom povodom ovog slučaja i spustio je slušalicu.

