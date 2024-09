Meteorolog Nedeljko Todorović uglavno zna sve, ali na ovo nije imao odgovor! Otkrio tačan datum zahlađenja i kad počinje prvi mraz

Vrućina ne popušta, ostalo je manje od dvadeset dana do isteka kalendarskog leta. I dalje smo usred izrazito toplog perioda, a kada će kiša i osveženje, odgonetnuo je meteorolog Nedeljko Todorović za "Puls Srbije".

Prvo se osvrnuo na to do kada će temperature biti iznad prosečne vrednosti:

- Temperature će biti do daljeg iznad proseka s tim da će do četvrtka biti znatno iznad, odnosno preko 30° stepeni, dakle između 32 i 36. Nagoveštaj neke postepene promene sledi od petka i subote, znači od 6. i 7. septembra kada bi bilo i promenljive oblačnosti i lokalna pojava kratkotrajne kiše, eventualno pljuska s grmljavinom, a zasad se ne nazire neka ozbiljna nepogoda, ali u svakom slučaju ono je letnji tip vremena sa kratkotrajnim popodnevnim i večernjim pljuskovima. Tako da bi temperatura u petak i subotu bila za 3 do 5 stepeni niža u odnosu na dosadašnje vrednosti. Slične vremenske prilike produžile bi se kasnije, od 9. pa negde do polovine septembra, sa temperaturama maksimalnim od 25 stepeni do 29 stepeni.

Todorović je izneo predviđanja kad je reč o obilnijim padavinama.

- To je sada neizvesno. Pored ovih lokalnih pljuskova i kratkotrajne kiše, a da napomenem lokalnog su karaktera, negde možda prođe sa 1-2 mm kiše, dok negde možda bude neki pljusak sa 10-20 litara po kvadratnom metru, što nije neka velika količina imajući u obzir letnje vremenske prilike, ali ovo je ipak neka letnja situacija, tako da nemam pravi odgovor kada će doći neka velika količina padavina. A inače, pošto je manjak padavina već dva meseca i zemljište je suvo, najverovatnije da će tek jesenje kiše da nadomeste manjak padavina.

Za kraj je komentarisao prelazak iz leta pravo u zimu, odnosno da li ćemo osetiti neki prelaz i pravu jesen:

- Biće prelaz, to je svake godine manje ili više. Mislim, to samo ljudi ovako subjektivno možda malo doživljavaju, ali biće. Čim uđemo u oktobar mesec, počeće i jutarnja magla, počeće i jutarnji mrazevi, što je redovna pojava. Počeće i u drugoj polovini oktobra da duva košava u ovom košavskom području. Pa kada uđemo tek u novembar, onda će biti verovatno i dosta dana sa maglom. Ako nema magle, biće kiše To ide uobičajnim tokom. Sad je nemoguće tačno odrediti datume kada će biti ta neka značajnija promena vremena.

