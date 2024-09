Kada privatni časovi odmažu detetu? Anđelić iz psihološkog ugla: Naviknu da se oslanjaju na nekoga, pa nedostaje samostalnost!

Pisanje domaćeg zadatka, prepričavanje lektira i isuviše zaštitnički stav prema deci, samo su neke od stvari koje mame i tate čine kako bi im pomogli, dok zapravo često postižu suprotno.

Zvonilo je za početak nove školske godine i svi se vraćaju svojim školskim obavezama - i đaci, ali i roditelji. Gde je granica između onoga što je briga i odgovornost koju roditelji imaju i preterivanje u zaštitit, što često može da se nazove "medveđom uslugom".

O tim granicama razgovarala je Snežana Anđelić, dečiji psiholog i psihoterapeut kada je gostovala u "Pulsu Srbije".

- Često se pitam da li je problem u nastavi, u programu koji se uči, pa da deca ne uspevaju da to postignu samostalno i da sve manje uspevaju da postignu samostalno i da je stalno potrebna neka dodatna pomoć. Što znači da bi trebalo uraditi jednu jako ozbiljnu analizu i videti da li je to gradivo problem ili su problem naše navike koje idu od najranijeg uzrasta. Moramo da prihvatimo činjenicu da deca imaju sve manju koncentraciju, da sve manje uspevaju da memorišu gradivo, da uče na takav način, da koriste više vizualna sredstva, da pokušavaju da pamte na razne druge načine. Što znači da se negde i mozak sam tu promenio. Uči pesmicu, pa vidim da im jako teško ide da pesmicu i zapamte - započela je Anđelić, pa nastavila:

- Pogledajte, vi sad imate jedno dete koje od televizijskih programa, igrica, sve što dobija to je sve vrlo kratko, onako dinamično i tu ne može da bude dosadno i tu je vizualno uključeno. Sad kad vi treba da ponovite jednu pesmicu deset puta da biste je zapamtili, to je jedan drugačiji način na koji naš mozak funkcioniše i mislim da tu jeste jedan problem i sa tim navikama i sa načinom na koji je naš mozak naučio da funkcioniše, a s druge strane i sa roditeljima koji su prestravljeni, ja to razumem, prestravljeni gradivom, da li će dete uspeti, neće uspeti, onda stalno pokušavaju da mu pomognu i stvarno mu učine medveđu uslugu, jer deca naviknu da se stalno oslanjaju na nekoga. To gradivo nije za mene, mora neko da sedne sa mnom, kad neko sedne sa mnom onda ja učim od početka do kraja, ali nedostaje nam ta samostalnost.

