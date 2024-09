"Molim Boga da ne živim još dugo da im ne bih plaćala kredit!" Eva Ras ispričala kako su je žestoko udarili po džepu

Stara lica i penzioneri sve češće su na meti prevaranata. Na koji način penzioneri mogu da osiguraju svoju imovinu I bezbednost?

Na ovo i druga pitanje u vezi sa bezbednošću penzionera u emisiji "Ni pet ni šest" odgovarali su su Milan Grujić, predsednik sindikata penzionera Srbije, Nadežda Satarić iz udruženja "Amity", Eva Ras, glumica i Jovanka Zečević, advokat.

Grujić se osvrnuo na nepovoljne uslove pod kojima penzioneri otplaćuju kredite.

- Koliko je obuhvaćeno penzionera kreditnim odnosom bilo pod povoljnim ili nepovoljnim uslovima i koji su uslovi da on neku povoljnost kroz taj odnos ostvari. Znate da do milion penzionera prima do prosečne penzije, a polovina od toga do visine minimalne penzije koja je do 25.000 što je ispod linije siromaštva. To znači da njihov mesečni prihod ne može da pokrije njihov mesečni kredit - rekao je Grujić i dodao:

- Prinuđeni su da prihvate kreditni aranžman, a krediti su skupi. Bila je granica za mogućnost uzimanja kredita do 70 godina koja je sada podignuta. Naravno mnogo je bolje da nemate kreditne obaveze. Vi na osnovne životne troškove morate da otplaćujete i kredit. Ako vi mene pitate kako ti ljudi uspevaju da žive ja mogu da vam kažem da je to alhemija. Taj stepen odricanja i ljudskog ugrožavanja je neverovatna. Ti ljudi su osuđeni na dugogodišnji post. Vi sve što možete jeste da produžite vegetiranje.

Satarić se saglasila da je najstarijoj populaciji teško da otplaćuje kredit, a u vezi sa tim dotakla se i nasilja nad starijim osobama, ali i nasilja koje one vrše:

- Banke nisu socijalne ustanove, sve su privatizovane i mi domaće nemamo osim poštanske štedionice. To su najskuplje moguće prodavnice para. Njima je u interesu da vas stalno drže na kreditima. Po zakonima ove države oni ne bi smeli da više naplaćuju mesečnu ratu više od jedne trećine penzije. Neko ko ima 25.000 penziju, trećina je 8.000. Uzmeš u drugoj banci kredit i tamo trećina. Kada ljude uteraju u te dugove to je jako nezgodno. Sve više je nasilja nad starijima i nasilja koji vrše stari. Ljudi žive pod velikim pritiskom. Ne mogu da iskale bes na one gore, pa ga iskaljuju na svoje najbliže, a to su njihove žene ili komšije. Tu su ljudi popucali i zbog sitnica ubijaju jedan drugog.

Zečević je sa pravne strane govorila o nasilju maloletnika nad starijim licima s obzirom na slučaj prebijanja na smrti starijeg čoveka na Adi Ciganliji.

- Kad su maloletna lica u pitanju, ona nisu merilo odgovornosti. Kad steknu dovoljan broj godina da mogu da odgovaraju, onda apsolutno ne mogu da utiču godine, već njihov status psihički u smislu računljivosti onih koji izvrše delo, to je ono što se meri. U konkretnom slučaju prebijanja na smrt starijeg čoveka na Adi Ciganliji , kada govorimo o ovom slučaju mi govorimo o jednom strašnom zločinu koji se desio i počinili su ga mladi ljudi. Najveća tragedija jeste u tome što se taj broj maloletnih lica sve više pojavljuju u različitim oblicima krivičnih dela. Veliki broj mladih ljudi je pun neke strašne agresije i nekog čudnog ponašanja.

Eva Ras podelila je neprijatno iskustvo koje je kao penzionerka imala zbog svog kredita za mobilni telefon:

- Da vam ispričam za moj kredit, da se malo ismejemo. Kiselo ali smešno. Meni se pokvario telefon posle 20 godina da više apsolutno nije radio. Ja odem legalno da kupim novi telefon. Mladi radnik, službenik mene nagovori da uzmem telefon na kredit. Ja kažem: "Ali ja imam 82 godine - to je bilo pre dve godine - vi ćete imati poverenja da ću ja živeti toliko da to isplatim?" I ja uzmem taj kredit u septembru. To je 1700 dinara mesečno na dve godine.

Onda se dogodila nepredviđena situacija:

02:34 MOLIM BOGA DA NE ŽIVIM JOŠ DUGO DA IM NE BIH PLAĆALA KREDIT Eva Ras ispričala kako su je žestoko udarili po džepu zbog mobilnog

- Međutim, meni se telefon već u decembru pokvari i ja dobijem iz servisa da sam ja pokvarila telefon i da se telefon ne može popraviti i da mogu da ih tužim. To je bila novogodišnja čestitka. I ja ne odreagujem. Kad u martu meni stigne opet jedna poruka na telefon da taj uslužni telefon koji su mi dali, da ja to moram da platim. I da to moram gotovo odmah da platim. Otišla sam i platila 19.800 dinara. A onaj kredit od 1700 ću još otplaćivati još dve godine. Nisam jedina. A oni objasne kako će to biti fantastičan telefon. Molim Boga da ne živim toliko, da im ne isplatim taj kredit."

