Tropski talas i danas prži, kuvaćemo se na 37 stepeni! RHMZ objavio najnoviju najavu, evo kada pada temperatura!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Popodne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab, promenljiv vetar, a tokom noći ;umeren ;jugoistočni na jugu Banata.

Najniža temperatura biće od 12 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni.

foto: RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti od 15 do 21, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

U većini mesta danas će na snazi biti narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.

foto: RHMZ

Najnovija najava RHMZ: Od petka manji pad temperature Još danas i sutra tropski dani: * tokom dana pretežno sunčano,

* maksimalna temperatura od 31 do 37 stepeni,

* u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom. Od petka, 06. septembra: * promenlјivo,

* mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom,

*dnevna temperatura u manjem padu, u većini mesta od 26 do 31 stepen.

Biometeorološka prognoza Osobama sa respiratornim i srčanim tegobama savetuje se oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Mogući su nervoza, osećaj uznemirenosti i glavobolјa. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab, promenljiv, na jugu Banata slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša od 31 do 36 stepeni.

foto: RHMZ

Petak

Promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom a dnevna temperatura biće u manjem padu. Vetar slab promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša od 27 do 31 stepen.

foto: RHMZ

Subota

Promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom a dnevna temperatura biće u manjem padu. Vetar slab promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren do jak jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Prognoza od 8. do 12. septembra

Promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.