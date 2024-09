Država hitno reagovala posle pisanja Kurira! Dejanović: Problem sa nastavnicom iz Trstenika je rešen, evo koje uslove će dobiti

Marija Stevanović, profesorka engleskog jezika u Tehničkoj školi u Trsteniku, koju su trojica učenika u novembru 2022. godine maltretirala i ponižavala izmakavši joj stolicu tokom časa, a zatim snimak incidenta objavila na društvenim mrežama, ostala je bez predavanja u ovoj školi.

S obzirom na to da je nesretna profesorka ostala bez časova, trenutno radi u biblioteci u dve različite škole, a više o ovom slučaju pričala je gošća "Pulsa Srbije" ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

- Onog momenta kada se to pitanje pokrene, u smislu ne da se obavesti javnost, nego da kroz institucije sistemski rešavamo takva pitanja, a to je zahtev da se obezbede uslovi za 100% časova i punu platu, a to se već zapravo dogodilo, i dok mi ovo pričamo već je rešenje krenulo prema školi, da će žena imati 100% radnih sati i da će imati 100% platu, dakle nije suština samo da iznesemo problem, nego možda na vreme da pokrenemo postupak za proceduru kroz koju se odobrava dodatni broj časova, što je učinjeno nešto malo kasnije, ali je realizovano - započela je Đukić Dejanović, pa nastavila:

02:17 Problem sa nastavnicom iz Trstenika je rešen, evo koje uslove će dobiti Đukić Dejanović otkrila: Rešenje je poslato školi

- Taj problem je rešen pre nego što su u medijima počeli da pišu, ja imam utisak da je to onog momenta kada smo ga formalno rešili i doneli odluku da to bude 100% časova. Ali meni se dopada što je na početku školske godine, preko 1.700 škola i ogroman broj učenika kreće u prvi razred i krenulo je to na jedan uobičajen način bez nečeg posebno pozitivnog, ali sa onom životnom radošću i strepnjom koju prolazimo kada idemo na nov posao, a nova školska godina je uvek nov posao za decu. Recikliramo neki problem koji je zapravo počeo da se rešava, koji uvek ima i neku ličnu stranu o kojoj ne možemo u javnosti govoriti, ali koji će apsolutno i koji je već rešen. Ja volim kad na prvim stranama vidim temu šta to nije dobro jer za mene je to alarm. Znači, školska uprava, škola, direktor škole sada imaju svoj deo posla koji treba da urade u najkraćem vremenskom roku kako bi problem bio rešen.

Kurir.rs

