"Dostojanstvo nastavnika je krucijalno" Ministarka Đukić Dejanović: Plate u prosveti decenijama bile male, radimo na tome

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata u prosveti najavili su da će, ukoliko Vlada Srbije ne ispuni odredbe iz potpisanog protokola,16. septembra organizovati protest širom Srbije, uz potpunu obustavu nastave u školama.

Sa druge strane, resorna ministarka Slavica Đukić Dejanović kaže da će ministarstvo težiti da se početna plata u prosveti izjednači sa prosečnom platom u ostalim sektorima.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

A kada bi prosvetari i predstavnici ministarstva mogli ponovo da sednu za sto, ali i koji su to novi planovi i mere koje će obeležiti ovu školsku godinu, odgonetnula je ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović za jutarnji program Kurir televizije.

Đukić Dejanović približila je samu situaciju, pa je rekla da država ulaže napore da se ideja o plati i obistini.

- Razgovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata je kontinuiran, premijer i čitava vlada imaju razumevanja da, zaista najveće, povećanje plate u januaru mora biti za uposlene u prosveti osnovnih i srednjih škola. To povećanje, ne samo što će biti dvostruko u vidu procenata, nego će biti za 50 odsto veće od najvećeg povećanja u drugim sektorima. Jeste u protokolu predviđeno da težimo i da ulažemo napor da se najniža plata u prosveti izjednači sa prosečnom platom u državi i da na taj način postignemo odnose i među samim prosvetnim radnicima u zavisnosti od stepena obrazovanja, u zavisnosti od statusa koji imaju u pogledu godina radnog staža i da će onda to doći na svoje mesto. To zaista jeste naš zajednički cilj, ali u budžetu ima para koliko ima. To maksimalno izdvajanje i razumevanje svih članova vlade, premijera, ministra finansija, da zaista prosveta ovaj put napravi nešto u tom povećanju plata što će možda izazvati nezadovoljstvo zdravstva, socijala itd. je vrlo racionalan pristup jer su plate u prosveti zaista bile decenijama neprimereno male i mi sada taj problem rešavamo. Samo u prošloj godini, od januara do januara ove godine, plata je povećana za preko 30% - započela je Đukić Dejanović, pa nastavila:

- U tom protokolu su mnoge tačke potpuno ostvarene. Taj protokol koji smo prošle godine napravili sa sindikatima predviđao je veći stepen zaposlenja, predviđao je da razredne starešine imaju veći procenat povećanja nego što je bio, tada 4%, a sada 7 odsto. Ta sedma "A" faza znači da neko ko ima i 30% časova, sa njim se zasniva radni odnosno na neodređeno vreme, pa ima sigurnost da može da uzme kredit, da njegov materijalni status bude ipak sigurniji. Tako da hoću da kažem da protokol ne predviđa samo tu jednu jedinu tačku, tu težnju ka izjednačavanju najniže plate sa tom prosečnom platom, ali dosta je bio tvrd stav predstavnika sindikata u razgovoru sa premijerom oko toga i mi smo se dogovorili da za dve nedelje, sad je to već 10 dana, dakle pre tog 16-og, ponovo sednemo i razgovaramo.

Potom je nastavila o samom sastanku koji će biti sa sidnikatima neposredno pre 16. septembra:

- Da još jednom procenimo mogućnost približavanja stavova, ne zato što je obustava tako strašna, što biste rekli skoro da je uobičajeno da na početku školske godine prosvetni radnici imaju dan kada izražavaju nezadovoljstvo, ali ovaj put vlada je toliko učinila, toliko smo u tim pregovorima napredovali da izražavanje na isti način kao ranije kad je zaista bila sramota reći kolika je suma koju prima jedan nastavnik, dakle nekako očekujem da i sindikati uposleni u prosveti, napore koje činimo da izađemo jedni drugima u susret, jer naša deca, naši unuci idu u te škole, pa nama je dostojanstvo nastavnika, a delom je naravno vezano i za materijalni status, najbitniji u državi, jedan od najbitnijih zadataka. Mi zaista na tome radimo i mislimo da treba zajednički da radimo, ali videćemo šta će biti za desetak dana. Ja bih jako volela da ovo bude godina i koristim naravno ovu priliku da uposlenima zahvalim što su prošle godine zbog tragedije koju smo imali u Ribnikaru, potpuno svoj materijalni status, ta pitanja stavili po strani da bi školska godina počela koliko je moguće u normalnim uslovima.

Đukić Dejanović se osvrnula na sam Protokol, pa je rekla o realizacijama njegovih tačaka.

- Praktično sve tačke iz Protokola su realizovane i zbog toga i očekujem da ćemo imati razumevanja da idemo i ka ovom cilju vezanom za povećanje plata, jer više nema drugih zahteva i sada kad razgovaramo sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, oni vrlo jasno izražavaju zadovoljstvo na razumevanju po realizaciji drugih tačaka, a to je taj materijalni status i onih koji imaju mali fond časova. To je nagrada, finansijska stimulacija za razredne starešine koji zaista jedan jako delikatan posao rade, jer znate pored te vaspitno obrazovne funkcije, mi smatramo da je jako važno da dete na časovima razrednog starešine i u kontaktu sa njim oseti da ima podršku škole i čitavog sistema u svom odrastanju, upravljanju sistema vrednosti. Nama je taj međupredmetni rad koji se odvija uglavnom kreacijom razrednog starešine i drugih učitelja i nastavnika značajan koliko i postignuća u naučenom. Naučeno je važno, ali se uči za život, a ako dete nauči na empatiju, da poštuje različitost, a to zaista uči od razrednih starešina i učitelja, ako nauči da ima jednu toplinu i da pokuša da razume nekog kome je teško i ako nauči da prosto vrednuje ono što su prave vrednosti sa tog nekog etičkog aspekta i ako se radi o malom, mladom biću, to nam je garancija da nam obrazovni sistem funkcioniše dobro.

foto: Kurir televizija

Đukić Dejanović je pričala o novitetima koji će početi od ove školske godine.

- Svi prvi razredi ne mogu imati više od 28 učenika, a imali smo odeljenja u kojima je bilo 36-38 učenika. Dakle, nastavnici će moći da steknu bolji uvid u te individualnosti dece, pa da primete i ono talentovano dete i da razvijaju talenat, što nije zabrinjavajuće, nego je radost, ali i da primete dete koje možda svoju agresiju ispoljava na socijalno neprimeren način. Uvek je to u početku alarm, najava da se reaguje, ali je često to neprepoznato. Dete koje svoju nervozu prazni, da kažemo rasterećuje se tako što vređa svog druga, što je verbalno neprijatno, što je u stanju da cepa sveske, koje je sklono da na male povode reaguje drastično, to dete pre svega ne treba odmah stigmatizovati i reći on ne valja, mi ćemo njega kazniti, nego mora da se pedagog, psiholog, roditelj, razredni starešina i najbolje neko od drugara uključi u jedan tim da se sa tim detetom razgovara i da se pokuša da najpre resursima škole, a zato insistiramo da škole imaju pedagoge i psihologe, da to dete dobije možda neke socijalne aktivnosti u kojima će agresiju prazniti i biti zbog toga gratifikovano - rekla je Đukić Dejanović, pa nastavila:

- To dete može biti sjajno u nekim sportskim aktivnostima gde će jedan deo te svoje psihološke tenzije prazniti sportom, naprimer boksom. To dete može biti sjajno i treba da bude pohvaljeno ako dobije i početno pristojne rezultate. Na taj način se socijalizuje jedna osobina koju to dete ima iz razloga o kojima ne možemo sad, jer emisija nije tako koncipirana, ali verovatno da je došlo iz porodične sredine u kojoj je model ponašanja agresivno ponašanje, ili je došlo iz sredine u kojoj ne sme da kaže svoj stav, a sekira ga što tata i mama nisu usklađeni. Znači, pre svega taj smanjen broj učenika je mogućnost da nastavnik prosto proceni. Nema u svakom odeljenju desetora takve dece. U jednom odeljenju, čak i u jednom razredu, može biti jedno ili dvoje. Ta deca treba da budu observirana i treba da im se priđe sa stručno-humanog aspekta.

