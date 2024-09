Profesorka iz Trstenika kojoj su đaci izmakli stolicu oglasila se nakon odluke da dobija 100 odsto plate: Izustila samo ovo

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović potvrdila je za Kurir da će profesorka engleskog Marija Stevanović iz Trstenika, koju su u novembru 2022. godine trojica učenika maltretirali i ponizili izmakavši joj stolicu na času pa video-snimak plasirali na društvene mreže, dobiti 100 odsto platu!

Nakon pisanja Kurira o novim mukama profesorke koje su je snašle jer je ostala bez 28 odsto fonda časova, a samim tim i smanjenom platom iz Ministarstva prosvete nam je rečeno da je zahtev za dopunu norme uvažen i da će ova odluka zvanično biti dostavljena školi tokom ove nedelje.

- Onog momenta kada se to pitanje pokrene, u smislu ne da se obavesti javnost, nego da kroz institucije sistemski rešavamo takva pitanja, to je zahtev da se obezbede uslovi za 100 odsto časova i punu platu, što se već zapravo dogodilo, i dok mi ovo pričamo već je rešenje krenulo prema školi da će žena imati 100 odsto radnih sati i da će imati 100 odsto platu. Nije suština samo da iznesemo problem, nego možda na vreme da pokrenemo postupak za proceduru kroz koju se odobrava dodatni broj časova, što je učinjeno nešto malo kasnije, ali je realizovano - rekla je Đukić Dejanovićeva u jutarnjem programu Kurir televizije i između ostalog dodala:

- Ja volim kad na prvim stranama vidim temu šta to nije dobro jer za mene je to alarm. Znači, školska uprava, škola, direktor škole sada imaju svoj deo posla koji treba da urade u najkraćem vremenskom roku kako bi problem bio rešen. Kontaktirali smo juče i Stevanovićevu koja je kratko rekla da je zadovoljna odlukom.

O zahtevima prosvetara

Novi razgoviri o platama za 10 dana

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata u prosveti najavili su da će, ukoliko Vlada Srbije ne ispuni odredbe iz potpisanog Protokola, 16. septembra organizovati protest širom Srbije, uz potpunu obustavu nastave u školama. Ministarka Slavica Djukić Dejanović kaže da će za 10 dana, dakle pre tog 16-og, ponovo razgovarati sa sindikatima kao i da će ministarstvo težiti da se početna plata u prosveti izjednači sa prosečnom platom u ostalim sektorima.

foto: Zorana Jevtić

- Razgovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata je kontinuiran, premijer i čitava Vlada imaju razumevanja da, zaista najveće, povećanje plate u januaru mora biti za uposlene u prosveti osnovnih i srednjih škola. To povećanje, ne samo što će biti dvostruko u vidu procenata, nego će biti za 50 odsto veće od najvećeg povećanja u drugim sektorima. Jeste u protokolu predviđeno da težimo i da ulažemo napor da se najniža plata u prosveti izjednači sa prosečnom platom u državi i da na taj način postignemo odnose i među samim prosvetnim radnicima u zavisnosti od stepena obrazovanja, u zavisnosti od statusa koji imaju u pogledu godina radnog staža i da će onda to doći na svoje mesto. To zaista jeste naš zajednički cilj, ali u budžetu ima para koliko ima. To maksimalno izdvajanje i razumevanje svih članova Vlade, premijera, ministra finansija, da zaista prosveta ovaj put napravi nešto u tom povećanju plata što će možda izazvati nezadovoljstvo zdravstva, socijala itd. je vrlo racionalan pristup jer su plate u prosveti zaista bile decenijama neprimereno male i mi sada taj problem rešavamo. Samo u prošloj godini, od januara do januara ove godine, plata je povećana za preko 30 odsto.