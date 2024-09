Borio se kao lav, želeo je da peva iako mu je zdravlje bilo skroz narušeno! Borin menadžer o poslednjim danima legende: Voleo je..

Osim građana koji su odrastali, zaljubljivali se, patili i veselili se uz njegove pesme, Borin odlazak pogodio je I mnoge ljude s javne scene, koji su ga poznavali I radili sa njim dugi niz godina.

foto: Kurir televizija

- On se generalno zadnjih par godina borio kao lav. Bio je čovek ljudina. On je želeo da peva, iako mu je zdravlje bilo skroz narušeno. On je voleo ljude, narod, pesmu, binu, voleo je - jednostavno, voleo je - rekao je Bane Obradović, Borin menadžer.

Mnogi državni zvaničnici oprostili su se od muzičke legende, poput premijera Srbije Miloša Vučevića, ministra finansija Siniše Malog i predsednice parlamenta Ane Brnabić.

A predsednik Aleksandar Vučić, podelio je Borinu fotografiju uz poruku da je otišao velikan koji nas je zadužio svojim pesmama, ali i ljubavlju prema Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić istakao je da ga za njega vežu brojne uspomene:

foto: Kurir televizija

- Stalno smo bili u kontaktu. On je, kao što znate, bio patriota i često je podržavao sve ono što mi radimo u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa. A pre nekoliko godina, zvao i kaže mi, nećeš da se ljutiš da napravim pesmu o tebi.

Brojne Borine kolege, poput Bajage, Gorana Šepa Galeta, frontmena grupe Kerber, Miroslava Ilića, Đorđa Davida I Nikole Rokvića, oprostili su se uz emotivne poruke na društvenim mrežama. Svi su saglasni u jednom, da je nebesko carstvo dobilo još jednog muzičkog velikana.

- Pamtiću kad sam kao klinac kupovao ploče “Riblje čorbe” i još tada prepoznao tvoju različitost na tada, velikoj jugoslovenskoj sceni. Bilo je mnogo dobre muzike, dobrih bendova, pjevača, kompozitora, ali, ti i tvoja “Čorba” ste odudarali od svih na svoj način. Kada “stado” jednom ukapira koliki si bio, reći će isto što i ja sada - napisao je na svom tviteru Vladi Georgijev.

Bora je bio strastveni navijač Crvene zvezde, a svojevremeno je pričao kako je kao mladić bio blizu ostvarenja sna i dobijanja mesta golmana u dresu kluba sa Marakane. Te ne čudi, što je i Crvena zvezda primila teško vest o Borinoj smrti.

foto: Kurir televizija

- Bora Đorđević je bio zaljubljen u fudbal, ne samo u CZ, već je i u mladosti pokušavao da se istakne kao fudbaler, ali se posle okrenuo muzici. I fudbalski klub CZ I Partizan I svi ostali, divnim rečima su se oprostili od gromade muzičke scene u Srbiji - kaže novinar sportske redakcije Kurira

Bori Čorbi biće ispunjena poslednja želja, te će biti sahranjen u Čačku. Njegov rodni grad, uskoro će dobiti i ulicu koja će nositi njegovo ime. Ulicu kojom će koračati i neke nove, buduće generacije, učeći stihove i tonove legendarnih Bornih pesama koje nikada neće izbledeti iz njihovih sećanja.

