Katastrofa! Pomor u Ibru! Kilometar i po suv kamen, borba da se iole ribe spasu: Neko izvlači vodu u CG, nije samo do suše!

Katastrofa na Ibru nedaleko od granice sa Crnom Gorom! Ibar je presušio kod Špiljana, od reke je ostala samo suvo korito i kamen, a to je izazvalo pomor ribe. Još veću katastrofu pokušavaju da spasu ribolovci i aktivisti.

1 / 4 Foto: Printscreen Facebook

- Kod graničnog prelaza u Špiljanima bukvalno više nema vodotoka na delu od kilometra do kilometra i po. U mestu Buk dolazi do prekida vodotoka i voda se javlja tek kod Crnog krša. Suvo korito kreće otprilike negde ispod vodotoka Ibra koji je državna granica srbije i Crne Gore i sve ovo što je suvo je na teritoriji Srbije. Ne možemo da utvrdimo kolike su količine ribe uginule, ali svakako ogromne i sve je to plemenita vrsta riba salmonidi, tačnije mladica, pastrmka i lipljan - kaže za Kurir Omar Demirović, ribolovac iz Sportsko-riblovačkog udruženja "Mladica" iz Tutina, koji je i porastao na Ibru.

Omar Demirović foto: Privatna Arhiva

Omar objašnjava da nije jedini problem pomor ribe u suvom toku Ibra, već i pomor koji se događa u samom viru, neposredno ispod presušenog dela reke.

- Veća količina je u suvom koritu ostala, ali ima dosta ribe koja je u viru, u kom je sada voda duboka svega oko metra i tu dolazi do uginuća. Mali je prostor, nedovoljno vode, mnogo ribe i nema dovoljno kiseonika. Riba zato ugine, raspada se, zbog čega se javlja velika količina amonijaka, nitrita i pomor postaje sve veći. Bili smo sinoć sa cisternama i pumpama tamo, istočili smo nekoliko cisterni vode, a i uspeli da spasimo i veliki broj jedinki. Uradili smo aeraciju vode, sada je više kiseonika, a i prebacivali jedinke 700-800 metra nizvodno u vodotok, jer je u viru baš malo vode - objašnjava Demirović i dodaje da su i sada ljudi iz Kraljeva i okoline na terenu, te da pokušavaju da spasu što spasiti mogu.

Ističe i da suša verovatno nije jedini uzrok ovoj ekološkoj katastrofi.

- U tom delu Ibra sigurno ima i neki podzemni kanal gde voda ponire i javlja se kilometra i po ispod u značajno smanjenom kapacitetu. Ali u redovnim prilikama višak te vode ide i rekom. Međutim, sada je korito potpuno presušilo. Uzrok tome jesu vrućine, ali ne verujemo da su samo one. Ibar izvire 20-ak km od Špiljana, ispod planine Hajla, u opštini Rožaje. Sigurno su i ta izvorišta oslabila. Istovetna situacija bila je 2008, kada je inspekcija zaključila da ljudi iz Rožaja nelegalno uzimaju vodu sa izvorišta. Ovde je najbliže selo Špiljani, u kojem sam juče bio i siguran sam da niko od meštana ne uzima vodu iz Ibra - kaže Demirović, koji dodaje da posebne zasluge za spasavanje ribe i ostale faune pripadaju meštanima Špiljana, koji su se svesrdno založili.