Srbija na pragu odluke o vojnom roku?! Eksperti upozoravaju: Strah od jake Srbije u svetu raste, bez vojske nema slobode

U jutarnjem programu Kurir televizije, pukovnici u penziji Veselin Šljivančanin i Aleksandar Mihailović govorili su o aktuelnoj temi vraćanja obaveznog vojnog roka, a njihove izjave oslikavaju značaj ove odluke za budućnost Srbije.

Dok se čekaju konačne odluke državnih organa, gosti emisije osvetlili su brojne aspekte koji idu u prilog obaveznom vojnom služenju i zašto smatraju da je to korak koji Srbija mora preduzeti.

Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji, otvoreno je govorio o povratku obaveznog vojnog roka kao vitalnog dela odbrambene strategije Srbije. On je naglasio važnost patriotizma i državne odgovornosti, objašnjavajući da vojska nije samo instrument sile, već i sredstvo obrazovanja i razvoja mladih ljudi.

- Ja se radujem vraćanju vojnog roka, ne zato da bi nekoga plašili, nego da objasnimo mladim ljudima koliko je to važno za njih. Vojska je jedna škola za mlade. Mladi ljudi tu dolaze, susreću svoje vršnjake, uče da cene disciplinu i rad. To nije vojska starijih generacija, to je vojska mladosti koja treba da nauči kako da brani svoju domovinu - započeo je Šljivančanin.

foto: Kurir televizija

On je posebno istakao da vojska pruža mladima priliku da se dokažu, da upoznaju nove ljude i steknu dragocena iskustva koja će im koristiti tokom celog života.

- Vojni rok nije samo obaveza - to je životna škola. Uči vas disciplini, poštovanju, odgovornosti. Možda nikada neće biti potrebno da ta znanja koristimo u ratnim okolnostima, ali je važno da ih imamo. Ako dođe trenutak kada se treba braniti, onda mladi moraju biti spremni da stanu uz svoju zemlju i narod.

Aleksandar Mihailović je u svom govoru osvetlio geopolitičke aspekte vraćanja vojnog roka, ističući značaj resursa Srbije i strateškog položaja zemlje. On je naglasio da mnogi faktori sa strane pažljivo prate svaki korak Srbije, pokušavajući da destabilizuju i oslabe državu.

- Uvođenje obaveznog vojnog roka izaziva reakcije ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Pitate se zašto? Zato što se boje jake Srbije. Države koje su se trudile da unište Jugoslaviju, i danas žele da nas oslabe. Srbija je bogata resursima, strateški važna, i ako mi sami ne budemo spremni da je odbranimo, drugi će doći da to iskoriste. A bez vojske, mi ne možemo da budemo slobodni - izjavio je Mihailović.

foto: Kurir televizija

Posebno je govorio o prirodnim bogatstvima Kosova i Metohije i drugih delova Srbije, navodeći da su naši resursi dragoceni na globalnom nivou.

- Svi oni koji danas kritikuju ideju vraćanja vojnog roka, rade to iz straha. Znaju da Srbija, kada ima jaku vojsku, može da brani svoje. Bez jake vojske, neko drugi će doći, uzeti ono što je naše, a mi ćemo ostati bez mogućnosti da se odbranimo. Vojska nije tu da bi vodila ratove, već da obezbedi mir i sigurnost našem narodu.

Kurir.rs

