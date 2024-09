Penzionerka Danka zatražila čašu vode u restoranu pa zanemela od poteza konobara: Jednostavno sam bila šokirana kad su mi to rekli

Penzioneri Ivica i Danka celo su leto proveli u Zagrebu. Ove godine more je za njih bilo samo u mislima. Vrućine, a potom i visoke cene odgovarale su ih od namere da odu na Jadran.

Umesto toga, odlučili su da će se rashlađivati kod kuće pod klima uređajem, a kada im se ukaže prilika, posetiće neke od zagorskih banja. To se nedavno i dogodilo, pa su se brzo spakovali i odlučili da iznenade unuka te su ga odveli u jednu od popularnijih banja.

Nakon što su se okupali, ožedneli su i odlučili da se počaste u jednom od ugostiteljskih objekata. Međutim, tamo ih je dočekalo iznenađenje.

- Kad sam tražila čašu vode, rekli su mi da ne toče vodu i da im je gazda to zabranio te da se može kupiti samo za 3,5 evra. Ostala sam zatečena jer mi nisu dali čašu vode, bila sam baš razočarana. Jednostavno sam bila šokirana kad su mi to rekli. Na kraju sam je kupila jer sam bila jako žedna, iako sam mogla da se snađem bolje i popijem je negde besplatno. Strašno mi je bilo dati 3,5 evra za bocu vode, to je 26 kuna. Devojke koje tamo rade bile su uslužne i ljubazne, nisu one krive, one rade za platu - poručila je razočarana penzionerka Danka, prenosi Dnevno.

Uskoro bi moglo da se dogodi da se sve više ugostiteljskih objekata povede za sličnim primerom. U Sloveniji već rade na tome, a imali smo slične primere i iz Srbije.

Naime, kako je slovenački ministar privrede Matjaž Han otkrio jednu neobičnu novost koja bi mogla naići na kritike gostiju ugostiteljskih objekata. To je mogućnost naplaćivanja vode iz slavine. Spominjalo se da je slovenački Zakon o ugostiteljstvu u javnoj raspravi i da sadrži mere usmerene na promociju Slovenije kao održive destinacije. Reč je uglavnom o merama usmerenim na promociju Slovenije kao destinacije sa čistom pijaćom vodom i merama za održivo planiranje ugostiteljstva.

Podsetimo, u medijima se već pisalo o tome da česmovaču naplaćuju ugostitelji na Kosmaju, dok pojedini kafići u Zemunu odbijaju da vam donesu čašu vode sa česme institirajući da služe isključivo flaširanu vodu - običnu ili gaziranu.

Ako sednete u neki od kafića u Beogradu i dobijete kapućino/espresso/nes ili bilo koju drugu verziju, nemojte se iznenaditi ako čaša vode izostane. Čini se da imamo novi trend na pomolu. Već nekoliko puta se dogodilo da na različitim lokacijama u gradu morate podsetiti konobara da voda iz slavine i dalje nije naplaćena, pa nije neka šteta da se donese uz kafu.

