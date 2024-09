Ispod vojvođanske ravnice tragovi stare vulkanske aktivnosti: Geolog otkriva da li postoji mogućnost nove erupcije iz dubina

Za vojvođansku ravnicu kažu da je monotona. Ali, kada se malo zagrebe ispod površine, odnosno malo dublje, vojvođanska ravnica krije brojne artefakte stare milionima godina, starije od Panonskog mora.

A jedan Subotičanin ih čitav radni vek sakuplja, klasifikuje i objašnjava. I sada je sve to stavio na uvid javnosti rodnog grada na izložbi u Gradskom muzeju.

Vojvodina foto: Shutterstock

Ukoliko vas zanima šta se krije ispod ravnice, pitajte ovog gospodina. Ivan Dulić, geolog, više od četiri decenije učestvuje u istraživanjima po Vojvodini, otkrivajući kakve sve zapise o promenama tokom miliona godina krije ravnica ispod svoje površine. Na dubinama koje se mere hiljadama metara. I koje svedoče da je ravnica sve samo ne mirna, a da je na tri kilometra ispod njega itekako živa geološka aktivnost.

erupcija vulana foto: Printscreen Twitter/@USGSVolcanoes

- Ako sklonimo sedimente stare 23 miliona godina i mlađe, ispod Severnog Banata ostaje klisura duboka 4,5 kilometra. To je stvoreno i formirano u zadnjih deset miliona godina. To je, faktički, ravno današnjem Mon Blanu. Tako da taj ambijent, gde imamo tu temperaturu koja je na 200 stepeni na 3.000 metara dubine dokaz da je cela zemljina ploča na kojoj leži ravnica izuzetno aktivna danas. O tome svedoče i brojni tragovi vulkanske aktivnosti, koje takođe imamo ispod ravnice, gde imamo vulkanske aktivnosti stare 170 miliona godina, dokumentovanu vulkansku aktivnost staru 38 miliona godina, 23 miliona godina, vulkanske aktivnosti koje su pratile razvoj Panonskog mora stare 15-16 miliona godina. Sve to dokazuje jedan izuzetno dinamičan razvoj podloge ravnice - kaže Dulić.

Ivan Dulić foto: Printscreen

Subotičkoj publici Dulić je pripredio vođenje kroz izložbu istorijata Vojvodine, od nekadašnjenje Paleoevrope, manje poznatog Tetiskog okeana, daleko poznatijeg Panonskog mora, do onoga što danas znamo kao Panoniju, ilustrovanu brojnim iskopinama stena i fosila.

- Ivan Dulić je odlučio da deo svoje kolekcije, koja je sada tu izložena, pokloni Gradskom muzeju Subotica. Ti eksponati će trajno ostati tu i to su eksponati koji zaista potiču sa ovog područja - kaže kustoskinja Gradskog muzeja Subotice Olga Kovačev Ninkov.

Veliko interesovanje za izložbu foto: Printscreen

Iako četiri decenije rada svedoče o živoj aktivnosti ispod ravnice, Dulić ipak uverava da ne treba da se bojimo ni vulkana ni zemljotresa.

- Sadašnje stanje je takvo da apsolutno ne treba da se bojimo. Postoje zemljotresi i oni su vezani za neke dislokacije u južnom Banatu, one se produžuju u Rumuniju, to su zemljotresi do 4-5 stepeni, ne mogu da budu jači. Ne moramo se plašiti ni vulkanske aktivnosti. Cela ta sadašnja tektonska aktivnost Vojvodine dešava se duboko-duboko ispod nas. Faktički, tu nas malo i štiti ravnica - uverava Dulić.

Kurir/RTV