Detaljna prognoza za vikend i narednih 10 dana - dan po dan: Očekuju nas i vrućina i pljuskovi! Evo kolike će biti temperature

U Srbiji je danas promenjivo oblačno, sve do kraja kraja dana se očekuje da bude nestabilno vreme i mogući su lokalni pljuskovi, a prema vremenskoj prognozi “AccuWeather” maksimalna dnevna temperature vazduha će biti do 33 stepen Celzijusa, u većini gradova od 27 do 31 stepeni. Ali u narednih 10 dana dolazi do značajne promene - očekuje se pad temperature i intenzivnije padavine, što će posle skoro 90 dana tropskih temperatura biti pravo osveženje i oporavak od afričkih vrućina.

Vremenska prognoza “AccuWeather” za petak

Na snazi je “žuto” upozorenje za oluje sa grmljavinom i ekstremno visoku toplotu. Temperatura vazduha je do 33 stepeni, ali je osećaj da je za stepen više. Maksimalni indeks UV zračenja je umeren, četiri.

U gradovima je sunčano do mestimično oblačno:

Bor, sunčano, 24 stepeni

Čačak, sunčano, 30 stepeni

Jagodina, mestimično oblačno, 28 stepeni

Kragujevac, sunčano, 27 stepeni

Kraljevo, sunčano, 30 stepeni

Kruševac, mestimično oblačno, 29 stepeni

Leskovac, sunčano, 31 stepen

Niš, mestimično oblačno, 31 stepen

Novi Sad, sunčano, 31 stepen

Šabac, sunčano, 29 stepeni

Sombor, oblačno sa sunčevim intervalima, 27 stepeni

Beograd, sunčano, 28 stepeni

foto: Printscreen/AccuWeather

Vremenska prognoza “AccuWeather” za vikend U subotu će biti sunčano do mestimično oblačno sa minimalnom temperaturom do 20 stepeni i maksimalnom dnevnom do 31 stepen. Na snazi je “žuto” upozorenje za ekstremno visoku temperature. Maksimalni indeks zračenja će biti umeren, do 5. U nedelju se očekuje sunčano sa minimalnom temperaturom do 22 stepeni i maksimalnom dnevnom do 33 stepeni Celzijusa. “AccuWeather” upozorava na ekstremno visoke temperature. UV zračenje umereno, do 5.

Vremenska prognoza od 9. do 16. septembra

U ponedeljak sledi pad temperature na maksimalnih dnevnih 26 stepeni. Očekuje se oluja sa grmljavinom u nekim oblastima. Lični osećaj biće da je 25 stepeni, a maksimalni indeks UV zračenja dobar, do 2.

U utorak 10. septembra će minimalna temperature biti 15, a maksimalna 26 stepeni. Očekuje se oluja sa grmljavinom u nekim oblastima. Lični osećaj biće da je 27 stepeni, dok će UV zračenje biti ponovo umereno, do 5.

Pretežno oblačno biće u sredu. Minimalna temperature 16, a maksimalna dnevna 25 stepeni. UV zračenje ostaje umereno, do 5. U četvrtak pretežno sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 28 stepeni.

foto: Printscreen/AccuWeather

U petak 13. septembra će u Beogradu biti nekoliko pljuskova i očekuje se oluja sa grmljavinom. Minimalna temperature 12 stepeni, a najviša dnevna 23 stepeni. UV zračenje će biti dobro, do 2.

U subotu 14. septembra se očekuju pljuskovi. Minimalna temperature 11, a maksimalna dnevna 19 stepeni. Maksimalni indeks UV zračenje dobar, do 1.

Sledeće nedelje će biti pljuskova. Najniža temperature 12, a najviša 19 stepeni. UV zračenje umereno, do 4.

Za 10 dana, 16. septembra je moguća kiša. U Beogradu će biti najniža temperature 13, a maksimalna dnevna 21 stepen Celzijusa. Maksimalni indeks UV zračenja dobar, do 1.

Kurir.rs/Blic