"Sve male zemlje odbrambeni sistem zasnivaju na vojnom roku" Stručnaci analiziraju ponovno uvođenje obavezne vojske u Srbiji

Davne 2011. godine kada je suspendovana odluka o obaveznom služenju vojnog roka mnogim mladićima je pao težak kamen sa srca.

U javnosti su brojni likovali, ali su i mnogi ovu odluku izuzetno kritikovali. Govorili su: “Ko će da brani otadžbinu?”. Ubrzo je krenulo da se u javnosti, prvo stidljivo, a zatim sve učestalije, osporava odluka o suspenziji, i da se predlaže ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka.

foto: Ministarstvo odbrane

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Luka Kastratović, general major, Marko Lakić, novinar dnevnog lista "Politika" i Velibor Stević, pukovnik u penziji.

Kastratović je analizirao, kao vojno lice, koje su okolnosti za i protiv ove ideje:

- Sve male zemlje svoj odbrambeni sistem zasnivaju na uvođenju vojnog roka. Trebalo bi podsetiti da svaka odbrana ima dva podsistema, vojnu i civilnu odbranu. Zašto bi trebalo vratiti vojni rok? Ne zbog toga da bi društvo bilo militarizovano, mi nikada nismo u istoriji nismo napali nikoga, moramo da izgradimo odbranu, ne samo za ratne uslove, već i za očuvanje mira. Profesionalnu vojsku u Evropi imaju samo razvijene zemlje, koje mogu da izdvajaju ogromna materijalna sredstva, ali ako dođe do, recimo, NATO agresije, naša vojska je pokazala koliko znači imati obučen sastav građana.

Stević je pričao u kakvom su stanju naše kasarne:

03:37 Sve male zemlje odbrambeni sistem zasnivaju na vojnom roku Stručnaci analiziraju ponovnog uvođenja obavezne vojske u Srbiji

- U odličnom stanju, ne mogu da kažem da može vojska odmah da se useli, ali su dobre, imamo objekte, potrebno je baš malo ulaganja. Sve naše kasarne se nalaze na dobrim lokacijama i lako su obnovljive. Mi u Rašku možemo da primimo svakakve jedinice, a da ne spominjem ostale kasarne. Sve što je potrebno je da naše rukovodstvo donese ispravnu odluku da li je malo 75 dana, a to jeste malo. Dobro je da taj mladi čovek nauči onu kasetu da složi, to je najteže, onolika oprema, a onako mala kaseta. To je dobro, naša vojska, svi vojnici, radost je kada vojnik polaže svečanu obavezu, a ja mu uručujem pušku.

Lakić je pričao o tome koliki će entuzijazam postojti kod onih koji treba da uđu u ovu proceduru:

- Ako rukovodstvo donese takvu odluku, ne postoji entuzijazam. Mi dobijamo osnovno, besplatno školstvo, mi smo deo sistema. Što se kasarni tiče, uvek su ostale u centrima gradova, pa se dešavalo da tamo opkole. Vojska ima strašno mnogo imovine, a sve to može da se privatizuje, a da li će to vojska da iskoristi za novu obuku, to ne znamo. Zahteva to ulaganja, ali nije to pitanje koje ne može da se reši brzo i lako. Ako se nadamo da će sve biti lepo, nama treba garant. Recimo, Amerika, ako ne bi imala jaku vojsku, njen dolar bi vredeo nula.

Kurir.rs