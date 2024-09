Hitno upozorenje RHMZ: Kiša će pljuštati još sat vremena u Beogradu, ova 2 mesta sledeća na udaru

U narednih sat vremena najviše kiše očekuje se u južnim i jugozapadnim delovima Beograda sa tendencijom širenja i sporog premeštanja ka severoistoku, odnosno Batajnici i Pančevu, navodi se u hitnom saopštenju RHMZ.

"Do sada je pala neravnomerna količina padavina, u većem delu grada od 5 do 15 mm, a najviše kiše je palo na automatskoj stanici Banovo Brdo preko 60 mm. Možemo očekivati još dodatnih 10 do 25 mm kiše za kratko vreme", stoji u hitnom upozorenju.

Kiša je napravila haos u prestonici, a pojedine ulice su već pod vodom.

RHMZ je jutros malo pre sedam sati izdao prvo upozorenje na jake plјuskove sa grmlјavinom u pojedinim delovima Beograda.

Vreme narednih dana

Nedelja: Pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Banatu povremeno jak, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u daljem pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 30 do 33 stepena.

Ponedeljak: Promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Utorak: Promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni i zapadni pravac. Na jugu Banata pre podne duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, ujutru sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 24 do 27 stepeni.