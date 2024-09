Evo ko su genijalci koji su Srbiji doneli 4 olimpijske medalje: Najbolji informatičari iz srpskih srednjih škola zasijali u Egiptu

Na 36. Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (International Olympiad in Informatics – IOI), koja je od 1. septembra do 8. septembra 2024. godine održana u Egiptu, u konkurenciji 353 takmičara iz 92 zemalje, četvoročlana informatička ekipa Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje, i to:

, Matematička gimnazija, Beograd – bronzana medalja; Uroš Kostadinović, Matematička gimnazija, Beograd – bronzana medalja.

foto: Društvo matematičara Srbije

Ekipa Srbije sastavljena je od najboljih informatičara iz srednjih škola i odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Vođa ekipe bio je dr Dragan Urošević, redovni profesor Računarskog fakulteta, a njegov zamenik Aleksa Milisavljević sa Federalnog Politehničkog Univerziteta u Lozani (EPFL), saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

