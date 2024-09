Dok je Arsenije bio na dizalici stršljeni su leteli oko njega! Ovako je hvatač skinuo gnezdo: To je kao uklanjanje tempirane bombe

c, sinoć je imao akciju skidanja gnezda stršljena na višespratnici pomoći korpe i dizalice.

Obučen u svoju ratnu opremu protiv stršljena Arsenije je kao i mnogo puta do sada izašao u pomoć sugrađanima.

Više puta do sada je ponovio da u borbu protiv ovih napasti opasnih po život ide noću. Tako je i sinoć u naselju Koštica, pod samim šišetom krova poštanske zgrade imao intervenciju.

- Nije bilo drugog načina da priđem osim pomoću dizalice i korpe. Međutim, iako je dizalica bila visine 15 metara nisam uspeo da dohvatim. Trebalo mi je još oko metar. Popeo sam se na korpu. Baš je bilo teško na toj visini ljuljajući se na korpi skloniti šiše i prići gnezdu dok oko mene lete stršljeni. Sva sreća ovi nisu bili mnogo agresivni, te sam brzo obavio posao – kaže Arsenije.

foto: Kurir/Z.G.

Skoro svaki dan ima intervencija uklanjanja gnezda stršljena, mnogo više nego akcija hvatanja zmija. I, kako kaže, mnogo više je teža i opasnija borba sa letećim stvorenjima.

- Ovo je samo jedan od primera koji govori da je uklanjanje gnezda stršljenova u velikom broju slučajeva alpinistički poduhvat! Sav taj proces priprema, kako im prići, kako uzeti gnezdo i kako ga munjevito saneti na zemlju i eliminisati, liči bukvalno na zahvat hvatanja terorista. A samo uklanjanje gnezda nešto što je najsličnije uklanjanju eksplozivne naprave, tempirane bombe! Tako da je uklnjanje gnezda stršljenova daleko teže od hvatanja zmija i kudikamo opasnije – kaže Hadži Basur.

Poređenja radi, kaže on, zmijara ima negde oko dvadesetak na Balkanu, dok gnezda stršljenova jedino on, a možda još jedan čovek, uklanjaju.

-To je zato što svaki ubod stršljena može biti smrtonosan i za nas koji nemamo alergiju, jer alergijska reakcija može nastati u momentu tog ujeda, a dovoljan je samo jedan ubod! Tipični primeri su, i to u našem kaju, dvojice preminulih muškaraca, koje su uboli stršljenovi, jednog jedan i drugog 10, i nijedan od njih nije bio ranije alergičan, jer su ih obojicu i ranije ujedali. To važi i za mene, jer su mene 4 puta uboli na intervenciji, a od toga 3 puta kroz opremu – kaže Arsenije i naveo primer da ga je nedavno ubo stršljen u Prilepcu kod Požege, kada je uklanjao gnezdo stršnjenova sa zvonika crkve.

foto: Kurir/Z.G.

A pre dva dana je imao jednu, kako kaže do sada najtežu akciju, gde je u čajetinskom selu Rudine, uklonio veliko gnezdo.

- Bili su pod krovom kuće. Ovi su bili baš agresivni. Čim sam prišao oko stotinak njih je krenulo na mene. Lepili su se uz moje odelo i rukavice, sa namerom da ih probiju i ubodu me. Morao sam neprekidno da ih sklanjam sa sebe – kaže Arsenije.

On smatra da njega manje ujedaju, jer pre svake akcije kaže „Bože pomozi!“ i naglašava da bez božije pomoći ne bi mogao ništa da uradi. I jedini efikasan način oslobađanja od stršljenova, dodao je Arsenije, jeste uklanjanje gnezda, a prskanja, dezinfekcije je improvizacija koja može uspeti, a možda ne.

- Od naseljavanja stršljenova nema preventive za razliku od zmija za koje postoji preventiva da se ne pojavljuju. Gde su se stršljenovi naselili to govori da im u toj zoni nešto odgovara, a to je temperatura, strujanje vazduha i hrana, jer oni idu u utopljenu sredine, a sad su im hit ove nove stiropor fasade. Imao sam par istih intervencija svake godine gde se pojavljuju na istim mestima. I stalno apelujem da pri svakom ubodu stršljena mora se hitno obratiti lekaru – naglasio je ovaj neustrašivi borac protiv letećih zveri.