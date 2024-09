Završena 5. akcija besplatnih pregleda pluća i stomaka: Lekari pacijentima otkrili sumnjive promene i najmanje tri tumora

Tokom pete akcije besplatnih preventivnih pregleda u 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji interesovanje građana bilo je rekordno, a kako su naveli iz Ministarstva zdravlja, u prva tri sata besplatni pregled obavilo je ukupno 10.860 građana, od toga 9.829 odraslih i 851 dete.

Ekipa Kurira posetila je UKC Srbije, gde smo zatekli veliki broj građana koji su preglede mogli da obave bez uputa i zakazivanja, pa i bez zdravstvene knjižice. Lekari kažu da je pola sata pre početka bio formiran red, te da su zdravstveni radnici sa pregledima počeli i koji minut pre osam časova.

Otkrivene bolesti

Prof. dr prim. Snežana Polovina, rukovodilac Poliklinike UKCS, rekla je da su građani mogli da urade više vrste analiza i pregleda.

- To su analize krvne slike, nivoa šećera u krvi, EKG, ultrazvuk abdomena... Pregledaće ih pulmolog i, po njegovoj indikaciji, ako to bude potrebno, uradiće se i rendgenski snimak pluća. Uradiće se u laboratorijskim analizama i tumorski markeri, i to opšti, kao i tumorski marker karakterističan za karcinom debelog creva i pankreasa. U nekim ustanovama će moći da se urade i preventivni pregledi dece - navela je dr Polovina. Prema njenim rečima, u prvih sat vremena u ovu ustanovu na preglede je došlo više od 100 ljudi.

foto: Zorana Jevtić

- Za prva tri sata oko 200 građana je upisano. Bilo je kod nekoliko građana uočeno da imaju problem na EKG, problem sa srčanim ritmom ili sa ishemijskom bolesti srca. Oni su upućeni ili odmah u Urgentni centar na dalju obradu, ili im je preporučeno da se u što skorije vreme jave kardiologu. Takođe je na pulmološkim pregledima ovde ustanovljeno da postoje određeni problemi, zbog kojih su pacijenti upućeni da se jave u antituberkulozni dispanzer. Nije bilo hitno urgentno stanje koje zahteva zbrinjavanje, ali u svakom slučaju otkriveni su problemi koji zahtevaju ubrzanu dalju dijagnostiku - rekla je dr Polovina i precizirala:

1 / 3 Foto: Zorana Jevtić

- Kod jednog pacijenta je primećeno da postoji poremećaj srčanog ritma. On je upućen da se javi odmah u Urgentni centar kod kardiologa zato što je to stanje koje dalje može da progresira u ozbiljnije maligne poremećaje ritma, u smislu poremećaje koji mogu dovesti do srčanog zastoja. Kod jednog pacijenta su pronađene dishemične promene, srčani mišić ne dobija dovoljno kiseonika i zbog toga je upućen da se proveri da li je to trenutno akutno stanje ili hronični problem, a što se tiče pulmoloških pacijenata, nađene su pogoršane hronično opstruktivne bolesti pluća i sumnja na maligne tumore kod tri bolesnika.

1 / 6 Foto: Zorana Jevtić

Značaj preventive

Dr Polovina je naglasila da je preventiva od izuzetnog značaja:

- Da bismo na vreme postavili dijagnozu neke bolesti, i to kod osoba koje nemaju nikakvu simptomatologiju i nemaju razloga da posete lekara, upravo na preventivnim pregledima možemo da otkrijemo bolesti u njenom samom začetku, što nam daje dovoljno vremena kako da uradimo kvalitetno dobru dijagnostiku i da pravovremeno započnemo lečenje i sprečimo nepoželjni ishod.

Veliki odziv za preglede bio je i u KBC Bežanijska kosa, gde su lekari otkrili promene na plućima, dijabetes i stomačne aorte.

Bonus video:

00:55 BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE: Ovo je kompletan raspored! Iz Udruženja dermatologa Srbije: Po prvi put se ovako nešto organizuje