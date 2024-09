Neki polovni udžbenici skuplji od novih! Roditelji besni zbog cena: "Tražio mi 4 knjige za dve još i da mu doplatim 1.500 dinara"

Cene kompleta polovnih udžbenika za osnovnu školu u zavisnosti od izdavača kreću se od 6.000 do 10.000 dinara, dok komplet za srednju školu iznosi do 12.000 dinara kod prodavaca na ulici. Iako su ovi iznosi znatno jeftiniji u poređenju sa novim udžbenicima pojedini roditelji tvrde da su kupovinom polovnih udžbenika nisu ništa uštedeli, već da su prošli čak i skuplje.

Početak školske godine zadao je muku roditeljima koji ovih dana jure da kupe udžbenike za školarce. Redovi ispred knjižara u centru Beograda su veliki, a pune ruke posla imaju i prodavci polovnih udžbenika kojih, čini se, ima skoro u svakoj ulici. Tradicionalno mnogo njih prodaje knjige u Kosovskoj i ovih dana imaju dosta mušterija te su neki morali da unajme i pomoć.

Mnogim roditeljima je olakšavajuća okolnost ta što umesto u knjižarama komplete mogu da kupe i od preprodavaca.

Goran Pusović, koji je započeo treću deceniju preprodavanja polovnih knjiga mališanima, za Kurir televiziju rekao je da je prodaja znatno manja u odnosu na prethodne godine i da se kod njih kupuje samo ono što fali đacima.

- Klinci to završavaju međusobno, moje ćerke su prve to uradile, dale svoje knjige drugarici i uzele od drugarice, mene nisu ni pitale. Pored povoljnije cene prednost kupovine od trgovaca je ušteđeno vreme i to što roditelji ne moraju da obilaze više knjižara.

foto: Nenad Kostić

Međutim, pojedine mame i tate iz prestonice tvrde da su polovne udžbenike platili skuplje.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pokrenula se polemika oko cena gde su neki od njih napisali svoja iskustva sa prodavcima.

- Ukoliko neko želi da kupi polovne udžbenike nikako da ne ide u Kosovsku ulicu da ih kupi zašto što će da prođe skuplje nego u knjižari. Danas sam ponudio jednom čoveku zamenu udžbenika iz prvog razreda za drugi razred srednje škole. On mi je za polovni udžbenik i radnu svesku iz engleskog jezika tražio da mu dam četiri knjige iz prvog razreda i još da mu doplatim 1.500 dinara - navodi se u objavi i dodaje:

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Kod koga god drugog da odete u ovoj ulici proći ćete isto zato što oni svi isto rade. Po meni vam je bolje da idete da kupite knjige u bilo kojoj knjižari u Beogradu nego da vas deru.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Drugi roditelj je napisao da takođe ima loše iskustvo sa prodavcima.

- Nažalost imam isto iskustvo sa preprodavcima u Kosovskoj čak su mi jednom prodali pogrešnu knjigu i kad sam se vratio da je zamenim malo je falilo da dobijem batine...