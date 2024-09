"Ovog malog debila neću da vidim ovde!" Otac čije je dete vređala bahata funkcionerka, a tužilac odbio istragu, sve rekao Kuriru

Slučaj pomoćnice gradonačelnika Zrenjanina Vere Milošev podigao je veliku prašinu u Srbiji. "Znaš li ti ko sam ja?"- tim rečima Vera Milošev verbalno se obračunavala sa tetkom deteta sa smetnjama u razvoju nakon bioskopske projekcije.

Milošev se upustila u verbalnu raspravu sa tri maloletna dečaka, od kojih je jedan sa smetnjama u razvoju kome je poručila da "mu nije mesto u bioskopu" Na snimku koji je pregledala policija, a prema navodima medija, između ostalog se vidi i momenat kada je Vera Milošev uhvatila za ruku tetku napadnutog dečaka ispred bioskopa i pokazala joj srednji prst.

A u međuvremenu jutarnji program Kurira saznaje da je pomoćnica gradonačelnika podnela ostavku. To nam je juče u pisanoj poruci potvrdio i gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura kome smo juče uputili poziv i za gostovanje jutros, međutim kako je Salapura naveo, lokalna samouprava se neće više oglašavati po ovom pitanju.

Sava Mihajlović, otac dečaka iz Zrenjanina koji je verbalno napadnut gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Toga dana je bio moj rođenda i slavili smo ga u krugu porodice. Posle toga dečaci su hteli da idu u bioskop, što je u skladu sa preporukom terapeuta - da bi on trebalo da se osamostaljuje više, da se odvaja od roditelja. U tom duhu oni su zabrali neki film da gledaju. Odgledali su film bez ikakvih problema. Niko im se nije obraćao tokom projekcije. Po završetku filma oni su silazili da izađu iz sale, a pre toga su zastali da bace one kutije od kokica i čaše od Koka Kole.

Prema rečima Mihajlovića u tom trenutku su dečacima prišli Vera Milošev i čovek koji je bio u njenom društvu:

- U tom trenutku su prišli njih dvoje, Vera i taj čovek koji je bio sa njom, Nenad. On je najstarijeg uhvatio za rame, okrenuo ga i obrato se rečima: Vama nije mesto ovde, ovog malog debila neću više da vidim tu! Mislim de se ona pridruižila, jer kada su deca pokušala da objasne da on ima smetnje u razvoju ona je rekla: Baš zato i ne treba da bude tu. On je i dalje insistirao da im tu nije mesto. Onda je naišao otac ovog dečaka što živi u Beogradu. Dok su se oni raspravljali moj sin je izašao napolje. Sačekala ga je tetka i stavila ga u auto. Pitala ga je šta je bilo, rekao joj je "Ništa, ništa", ali videlo se da je uznemiren jer je stavio ruke preko ušiju. Onda je izašla i na snimku se vidi kako je Vera hvata u predelu lakta i govori: Znaš ti ko sam ja? Ja sam pomoćnik gradonaćelnika, ovo je moj grad - opisao je Mihajlović.

Dodaje i da su ljudi koji su bili s decom pitali Veru Milošev da im se predstavi što je ona odbila. Zatim su slikali jedni druge, a Vera im je kad su se udaljavali pokazala srednji prst.

- Dete mi je posle tog incidenta došlo kući, bio je vidno uznemiren. Zaspao je tek u dva ujutru, jedva smo ga smirili. Prvi dan u školi je bio dosta povučen, što su primetili nastavnici. Pre neki dan je zaspao tek u pola tri ujutru, pa smo potražili stručnu pomoć kod dečjeg psihiloga - naveo je otac dečaka.

Otac dečaka dodaje da mu se niko iz gradske uprave Zrenjanina nije javio.

- Znam kako stvari funkcionišu jer radim u pravosuđu. Nisam hteo u policiji da prijavljujem napad NN lica, da se ne bi odugovlačilo. Raspitao sam se pošto se predstavila da je pomoćnik gradonačelnika. Ne znam ni nju ni njenog pratioca. Otišao sam u policiju oko 12 i prijavio je poimence. Naveo sam da nisam očevidac nego sam preneo što mi je rečeno. Tužilac je pokrenuo postupak u smislu prikupljanja izjava i snimaka nadzornih kamera. Mene je sutradan pozvao javni tužilac i rekao "nema ništa od toga jer nema elemenata dela". Postavljam pitanje na osnovu čega je to utvrđeno. Videćemo sad da li će pokrenuti prekršajni postupak, ali ja ću lično pokrenuti krivični ako je došlo do diskriminacije mog deteta - rekao je Mihajlović, koji je inače advokat po profesiji.

- Ovde sam kao otac, kao glas mog deteta koji nema ekspresivni govor i to ga ometa u redovnim aktivnostima. Mi imamo ogromnu podršku u sredini u kojoj živimo, Snežana Oluški Vlačić, prosvetna načelnica, zatim direktorka Slavica Nađ, svi nam pomažu. Sad nam se sve to poremetilo, ali vratićemo se - tvrdi otac.

Kaže da su mu građani pružali podršku, skoro sve kolege, osim nekih koji misle da se reklamirao na televiziji.

- Radim ovo da bih ohrabrio druge roditelje koji imaju slične probleme, ja ne znam koliko je takvih slučajeva u Srbiji. Ali mnogi nisu smeli da javno istupe i kažu.

