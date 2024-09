Konačno stiže zahlađenje, temperatura drastično pada, a u oktobru obrt! Evo kakva će biti zima, otkriveno da li ćemo se smrzavati

Iza nas je najtoplije leto u istoriji prema podacima evropske Kopernikus službe za klimatske promene. Da li će i zima biti takva?

Ivan Ristić kaže da se krajem ove nedelje može se očekivati zahlađenje koje će možda uticati na temperature u zimskom periodu. Šta to, međutim, znači - hoće li zima biti tipično toplija ili je moguće očekivati pravu ledenu sezonu kakva dugo nije bila?

- Krajem nedelje dolazi do prvog jačeg prodora hladnijeg vazduha iz Zapadne Evrope, to je inače vazduh koji je došao sa severnog pola sa polarnim vrtlogom i doći će do osetnijeg pada temperature, dakle maksimalne temperature će za sledeći vikend biti ispod 20 stepeni. Polako moramo da pripremimo jesenju garderobu. Posle toga ide i stabilizacija vremena i ponovo porast temperatura. To je kraj septembra, a onda u oktobru obično ide i to miholjsko leto - kaže Ristić.

foto: Zorana Jevtić

Temperature koje su karakteristične za miholjsko leto iznose između 22 i 27 stepeni Celzijusa, a neretko de dešava da pređu i 30 stepeni, objašnjava Ristić.

On dodaje kako tačne informacije o tome kakva nas zima čeka nećemo imati do oktobra, međutim, postoje predviđanja.

- Što se tiče zime, informacije ćemo imati u oktobru, kada bude to miholjsko leto, tada ćemo moći više da govorimo na tu temu. Za sad to su predviđanja meteoroloških modela, da će ovo opet biti toplija zima sa malo snega. Postoje istraživanja koja radi naučnik Aleksandar Baljarević, koji je geograf i prema njegovom modelu očekuje se da će ova zima ipak biti hladnija, sa 15 dana sa snežnim pokrivačem čak i u Beogradu. Što se tiče ostalih meteoroloških modela mi ćemo nešto ozbiljnije znati u oktobru - rekao je on.

foto: Kurir televizija

Rekordi koji zabrinjavaju

Globalno zagrevanje dovelo je do toga da su, iz godine u godinu, leta sve duža i toplija, posebno na Balkanu. Ristić ističe da se može uočiti trend što, po njegovim rečima „i nije toliko dobro“ te da poslednjih 14 do 15 meseci beležimo rekordno visoke temperature na čitavom Balkanu.

- Ako se nastavio ovaj trend ovako toplih meseci, koji traje poslednjih 15 meseci, može da se očekuje da i ova zima bude rekordno topla. Međutim, sad sa ovim zahlađenjem u septembru nije nemoguće da će ipak doći do nekih promena u cirkulaciji na planeti Zemlji i da će ova zima ipak biti i malo hladnija - kaže meteorolog.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), veći deo Srbije očekuje topliji i suvlji oktobar, dok će Vojvodina i Mačva imati topliji, ali prosečno vlažan oktobar s miholjskim letom, dok je za novembar predviđena srednja minimalna temperature koja će biti iznad višegodišnjeg proseka za 0.5ºC do 1.5ºC. U Beogradu i okolini, srednja minimalna temperatura biće oko 5.5ºC.

Decembar i januar, prema podacima RHMZ-a, takođe odlikuju temperature iznad proseka, a u decembru temperature će biti iznad godišnjeg proseka, između 0.5ºC i 1.5ºC. U januaru se očekuju umereni do jaki jutarnji mrazevi, i to pre svega u trećoj dekadi meseca. Očekuje se blaži i prosečno vlažan februar, sa mogućim umerenim jutarnjim mrazevima u prvoj polovini meseca.

Kurir.rs/ Nin.rs/ A. K.