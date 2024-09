Da li ćemo moći da se registrujemo na granici za ulazak u EU: 6 stvari koje treba da znate o novom sistemu - startuje 10. novembra

Putovanja građana Srbije u zemlje EU pretrpeće velike promene krajem ove i tokom naredne godine, pošto je najavljeno stupanje na snagu dva nova sistema koji donose dodatna pravila za ulazak u prostor Šengen zone!

Posle Šengenskog zakonika o granicama, koji je Evropska unija usvojila u maju ove godine, a kojim je uvedena mogućnost usvajanja mera kojima se državljanima trećih zemalja ograničava pristup Uniji, od 10. novembra konačno će na snagu stupiti EES (Entry-exit ili Ulaz-izlaz sistem), a do sredine 2025. godine i ETIAS sistem čija je glavna karakteristika uvođenje tzv. instant viza.

Za koga će i gde važiti nova pravila

Nova pravila se odnose na tzv. treće zemlje čiji su građani do sada uglavnom bez viza ulazili na prostor EU, iako nisu bili njeni članovi. Na ovom spisku zemalja pored Srbije nalaze se, između ostalih:

Argentina

Brazil

Kanada

Japan

Meksiko

Novi Zeland

Ukrajina

Ujedinjeni Arapski Emirati

Velika Britanija

SAD

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Sveukupno oko 60-tak država, a procenjuje se da će njime biti obuhvaćeno oko 700 miliona putnika svake godine.

Na drugoj strani, pravila će se primenjivati za putovanja u ukupno 30 evropskih zemalja: u sve EU članice osim Irske i Kipra, kao i za Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švajcarsku.

EES sistem će biti funkcionalan na svim granicama EU, bilo da se radi o aerodromima, lukama ili kopnenim granicama.

Šta je EES (Ulaz-izlaz sistem)

EES je zamišljen kao određena “kontrolna zona” na svim spoljnim granicama Šengen zone, sa ciljem da prilikom prelaska granice ukine pečatiranje pasoša, ali pre svega omogući veću kontrolu putnika koji dolaze iz trećih zemalja, Jedan od osnovnih zadataka sistema biće i da kontroliše pravilo “90 unutar 180 dana” koji se odnosi na dozvoljenu dužinu boravka u zemljama Šengen zone.

Za građane zemalja koje se nalaze u viznom režimu procedura će obuhvatati i podatke sa dobijene vize kao što su broj nalepnice vize za kratkoročni boravak, troslovni kod zemlje članice EU koja je odobrila vizu i datum isteka vize.

Samo propisno ovlašćeno osoblje nacionalnih organa svake države članice EU imaće pristup sistemu radi unosa, izmene, brisanja i upoređivanje podataka. To mogu biti granični organi, organi za izdavanje vize i imigracioni organi.

Implementacija EES je bila planirana još za 2021. godinu, ali je pomerena kako zbog pandemije korona virusa, tako i tehničkih problema, a zatim je njeno kratkotrajno odlaganje zatražila i Francuska zbog Olimpijskih igara.

Kako će funkcionisati EES sistem

Sistem će, kako je objašnjeno, podrazumevati uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje prilikom prelaska bilo koje spoljašnje granice Šengen zone. Sistem će funkcionisati tako što će putnik prilaziti automatizovanom punktu gde će skenirati otiske prstiju, putni dokument (pasoš) i biti fotografisan.

Ovi aparati ili kiosci, kako ih još nazivaju, beležiće sve bitne podatke i to lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, nacionalnost, pol), tip dokumenta koji se koristi za putovanje, troslovni kod zemlje koja je izdala putnu ispravu, datum isteka dokumenta, datum i vreme ulaska/izlaska iz zemlje Šengen zone, tačno mesto ulaska (granični punkt), organ koji je odobrio, otiske prstiju (osim za decu ispod 12 godina) i/ili fotografiju.

Sistem koji će zameniti pečat u pasošu, koristiće te podatke za izgradnju biometrijskog profila za sve putnike iz trećih zemalja koji ulaze u EU.

Nakon “čekiranja” na kiosku, službenik na granici će proveriti podatke u sistemu, nakon čega će biti omogućen ulazak u zemlju Šengen zone ili će pak biti odbijen ukoliko za to postoji opravdan razlog.

Koje su najveće dileme oko EES

Najveća dilema oko EES sistema vezana je za pojam “registracije” putnika. Naime, nedovoljno je razjašnjeno da li će putnici morati da se onlajn, lično ili preko turističkih agencija, registruju pre putovanja u zemlje Evropske unije.

Ukoliko najavljena EES aplikacija proradi početkom oktobra, kako je najavljeno, onda će putnici moći donekle da skrate vreme čekanja na granici tako što će popuniti onlajn svojevrstan formular sa najosnovnijim podacima. A neke turističke agencije već su najavile da bi mogle to da završavaju umesto samih putnika. Ipak, učinili to ili ne, opet će morati da im budu skenirani otisci prstiju i da budu fotografisani.

Kako se saznaje, u prvoj fazi, kada bude uveden EES, postojaće mogućnost za registraciju i na samim granicama.

Druga stvar oko koje je bilo dosta nejasnoća je da li će ova procedura biti sprovođena prilikom svakog vašeg putovanja u države Unije. I kako trenutno stoje stvari, odgovor je - ne. Dakle, kada naprave vaš profil sa otiscima prstiju i fotografijom, on će važiti naredne tri godine, pa ćete prilikom svakog narednog ulaska u EU samo skenirati vaše pasoše.

Izuzetak će biti slučajevi ako dođe do promena vaših podataka ili ako promenite pasoš.

Šta je ETIAS i kad će startovati

Druge, nešto kompleksnije mere doneće Evropski sistem za odobravanje putovanja (ETIAS) koji je takođe trebao da zaživi 2021. godine, odlagan je u nekoliko navrata, a poslednji zvaničan datum za njegovo stavljanje u funkciju je proleće 2025. godine.

Nakon što ETIAS bude funkcionalan, oko 1,4 milijardi ljudi iz više od 60 zemalja, koji su do sada mogli slobodno da ulaze u Šengen zonu, biće primorano da apliciraju za ovo putno odobrenje pre nego što krenu u bilo koju od zemalja EU.

Ideja o ovoj svojevrsnoj “instant vizi” datira još od 2016. godine, a sve je rađeno po sličnoj praksi koja već postoji u SAD, Kanadi ili Australiji.

Kako najavljuju nadležni, ETIAS će biti veoma lak, brz i jednostavan, iako će on obuhvatiti ljude koji planiraju putovanja iz turističkih, poslovnih ili nekih drugih razloga.

foto: Shutterstock

Kako će funkcionisati ETIAS sistem

Građani Srbije koji budu planirali putovanje u EU moraće da popune onlajn aplikaciju, a ona ne bi trebalo da im oduzme više od desetak minuta vremena.

U njoj će se, između ostalog, nalaziti zahtevi za navođenjem ličnih podataka, podataka o pasošu, zemlje u koju se prvo putuje, podataka o eventualnom kriminalnom dosijeu, zabrane poseta određenih zemalja.

Svi podnosioci zahteva, starosti od 18 do 70 godina, moraće ovu uslugu da plate sedam evra, dok će ista biti besplatna za maloletne, a njihove podatke moraće da popunjavaju i šalju roditelji. Plaćanje će se vršiti isključivo platnom karticom.

Nekoliko minuta kasnije, mada bi to prema najavama u praksi moglo da potraje i do 72 sata, trebalo bi da vam na mejl adresu stigne odgovor o prihvatanju zahteva za “instant vizu” koja će važiti tri godine (svaki boravak do 90 dana) ili onoliko koliko vam važi aktuelni pasoš.

Sa ovim dokumentom, kada jednom uđete u zemlju koju ste naveli kao prvu destinaciju, moći ćete da posetite i sve druge zemlje Evropske unije.

Dakle, već od 10. novembra ulazak državljana Srbije (ali i još 60-tak zemalja) na teritoriju EU izgledaće po sistemu “Dobar dan. Molimo Vas vaše pasoše. Moramo uzeti i otiske najmanje četiri prsta. Još samo da vas i slikamo. Hvala vam i ugodan boravak”.

Svuda oko nas biće EES sistem

Građanima Srbije EES sistem će se nalaziti na svakom koraku, praktično gde god da krenete. Bilo da je reč o Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji ili Bugarskoj. Izuzetak će biti odlazak u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru ili Severnu Makedoniju. Međutim, ako idete na letovanje u Grčku, ponovo ćete morati da se registrujete na EES i to na ulazu između Severne Makedonije i Grčke.

Takođe, sa EES sistemom ćete se upoznati i ako avionom krenete ka Beču, Berlinu, Parizu, Rimu, Atini...

