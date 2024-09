Došao na rutinski pregled bez tegoba, a u stomaku mu našli "ubicu"! Dr Prica apeluje na ovu grupu stanovništva da se pregleda!

U zdravstvenim ustanovama u Srbiji tokom vikenda obavljeno je više od 30.000 preventivnih pregleda.

Osim osnovnih parametara zdravlja, pacijenti su mogli da prekontrolišu i pluća, srce, tumor markere, abdomen.

A o značaju prventivnih pregleda razgovarala je sa dr Svetlanom Pricom, lekarom opšte prakse, dopisnica Kurira Aleksandra Dražić.

- Preventivni pregledi pre svega su namenjeni zdravim osobama, odnosno osobama koje se ne žale ni na šta, a koje retko idu kod lekara. Možemo reći u stvari, shodno onoj krilatici: Nema zdravih, ima samo nepregledanih. Baš zato ti koji veoma retko idu kod lekara treba da dođu, jer svaka bolest je, kad se otkrije u ranom stadijumu, potencijalno izlečiva. Mi sad već tu imamo neke pionirske rezultate, na primer skrining za rano otkrivanje tumora debelog creva. Radimo to već deset godina i mogu vam reći da je tu dosta pacijenata otkriveno u onom stadijumu kada su operabilni i kada su danas potpuno zdravi i na moje i njihovo zadovoljstvo - rekla je Prica i dodala:

- Mi sad imamo te dane kada se organizuju preventivni pregledi. Tu se rade EKG-ovi, tu se rade ultrazvuci, ali imamo taj paradoks da veoma često dođu hronični bolesnici koji već su izdijagnostifikovani i već imaju svoju dijagnozu, imaju svoje nalaze. Ja apelujem ovim putem da to budu oni ljudi - to su neke možda i kritične godine od 50 do 60 - kada počinju te hronične bolesti, kada najčešće se dešavaju i zdravstvene teškoće, a sigurno veoma retko idu kod lekara, opterećeni svojom poslovnom karijerom. Znači ta kategorija ona na koju mi najpre treba da se fokusiramo.

A tokom pete akcije besplatnih preventivnih pregleda koju sprovodi Ministarstvo zdravlja u bolnici u Kladovu jednom pacijentu starije životne dobi je pronađena aorta u stomaku koja je bila pred pucanjem.

Kako je izjavio Mirsad Đerlek za Kurir, pacijent nije imao nikakvih tegoba, a kada je došao na pregled otkriveno mu je veoma opasno oboljenje u predelu stomaka.

- U Kladovu smo danas spasili jedan zivot. Pacijent je došao na rutinski pregled stomaka bez tegoba. Njenu je pronađena disekcija, rascep ili proširena aorta. Znamo da je aorta ozbiljan krvni sud čije pucanje može da izazove smrt pa i jedan malo fizički napor može da dovede do smrtnog ishoda - rekao je Đerlek.

Prema njegovim rečima, ovaj primer je pokazao značaj preventivnih pregleda.

