Dragutin iz Loznice imao je 2 godine kada je otkriveno da "poseduje" nešto zbog čega spada u grupu od samo nekoliko ljudi na svetu

Dragutin Pajić (60) rodom iz Jadranske Lešnice u Loznici ali i šire poznat je po svom društvenom radu, ali i po tome što je pravi medicinski fenomen. On je jedan od retkih ljudi na čitavom svetu kom je ustanovljena dijagnoza „situs inversus“, što zapravo znači da mu je srce na desnoj strani, a ostali neparni organi poput slepog creva, slezine pankreasa na levoj. Parni organi jedini su na svom mestu.

- Dijagnoza mi je ustanovljena 8. decembra 1966. kada sam imao dve ipo godine i kad sam dobio tešku upalu pluća. Prva dijagnoza je bila da sam težak srčani bolesnik i da neću preživeti. Potom sam bio mesec dana na VMA, gde je ustanovljena ova dijagnoza situs inverus i tada su doktori roditeljima rekli da mogu da živim normalno. Organi su zdravi, ali su suprotno raspoređeni -započinje priču Dragutin za RINU.

foto: RINA

O svojoj dijagnozi dugo godina nije pričao javno, njegovi najbliži su znali. Živeo je potpuno normalno i rekreativno se bavio sportom. Pre 15 godina odlučio je sa svojom pričom da izađe u javnost, kako bi pružio podršku onima koji se sa ovom dijagnozom suočavaju i bivaju uplašeni od svega što ih čeka. On lično im je bio dokaz da je kvalitetan život moguć bez obzira na raspored organa.

- Tada je krenula velika medijska zainteresovanost za mene. Bio sam u našim medijima, ali i u mnogim zemljama regiona. U Hrvatsku sam otišao na poziv jednog čoveka koji je imao sina od 17 godina kom je ustanovljena ova dijagnoza, želeo je da me upozna i lično se uveri da je normalan život moguć. Gostovao sam na hrvatskoj državnoj televiziji, gde su se novinari baš dobro pripremili za emisiju. Tada sam saznao da nauka ne može da utvrdi zašto dolazi do ovog medicinskog fenomena, i da je čuveni Leonardi de Vinči još davno ustanovio da se sa organima suprotno raspoređenim rađa jedna osoba u milion - dodaje ovaj vitalni Lozničanin.

foto: RINA

Priseća se da je pre odrđenog vremena imao srčanih problema i morao je na operaciju da mu se ugradi stent. Mnogi su zbog njegove situacije odbili da ga operišu, ali i ne i doktor Dikić u Kliničkom centru Srbije.

- Operacija je trajala tri sata, i uspešno je prošla. Tada je bila puna angio sala, svi su gledali u doktora kako će to sve da izvede. On je zaista moj heroj, jer je jedini pristao da me operiše i zbog toga sam mu veoma zahvalan - kaže Dragutin.

Ističe da za sve roditelje čijoj deci je ustanovljena ova dijagnoza, ali i za one koji se sa njom suočavaju i o tome ćute - ima samo jednu, ali jako važnu poruku.

foto: RINA

- Želim da kažem svima da ništa ne brinu, da je to retka medicinska pojava, ali da se može potpuno normalno funkcionisati. Da ne razmišljaju negativno, evo ja sam najbolji primer. Tu su jako važni lekarski pregledi, teško je to dijagnostifikovati. Ja sam na primer sve vreme nastavio da se bavim redovnom fizičkom aktivnošču, i evo sada bez obzira na sve često mi mnogi kažu da izgledam dosta mlađe. Sve je stvar duha, to je najvažnije - zaključuje ovaj medicinski fenomen iz Loznice.

Kurir.rs/RINA