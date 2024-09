Jovana Grgurević: Roditelj iz Dubone mi je rekao da ga nije iznenadio masakr u Ribnikaru! Razlog koji je naveo je zabrinjavajuć!

Prema nekim najavama u nekim školama nastavnik neće moći da pošalje dete kod direktora ili pedagoga bez saglasnosti roditelja.

Novim pravilnikom koji je uveden u škole i koji se primenjuje od ove školske godine, predviđene su neke promene u prosvetnom sistemu.

Govoreći o pravilima koja se već primenjuju ministarka prosvete Slavica Đukić -Dejanović rekla je da je cilj donetih mera da se promeni ponašanje učenika.

Po važećem pravilniku učeniku protiv kog se vodi disciplinski postupak sada može biti izrečena i mera suspenzije, odnosno udaljavanja iz škole, pri čemu će mu biti omogućeno da "uči od kuće".

Šta sve ove mere koje su donete ili najavljene zapravo znače i koliko prosvetni radnici imaju autonomiju u radu, ali i sigurnost na svojim radnim mestima u jutarnjem programu Kurir televizije govorile su Jovana Grgurević, novinarka, Snežana Repac, psiholog i prof. Katarina Šćepanović, član Glavnog odbora Foruma beogradskih gimnazija.

foto: Kurir Televizija

- Nema autonomije nastavnika. Priča se o novim pravilima, a ovde nema ničeg posebno novog. Ta nova pravila su jedna kozmetika koja nas navodi da mislimo da se nešto posebno radi, a ne radi se ništa što bi bilo na korist učenika što bi doprinelo kvalitetu rada. To je ono što ljuti i mene i moje kolege i sindikate. Lagano i sigurno propadam - rekla je Šćepanović.

Grgurević se saglasila da nadležnost nastavnika ne postoji:

foto: Kurir televizija

- Ne postoji ni jedna nadležnost nastavnika. Deca postaju apsolutno ničija. Mi decu viđamo do četri sata dnevno zbog naših poslova. Sve ostalo je prepušeno školi, a u školi više nema autoriteta. Vi imate tri sata da se sa decom ispričate, da se izmazite. Da bi došli do toga da ih izgrdite, da se posvađate, pa posle pomiriteza to nedostaje vremena. Vi možete samo stvari za pranje da izdvojite, da prebroijite sveske i već je vreme za kupanje i spavanje. Sada nastavnici nemaju ni autoritet da pošalju dete kod direktora.

U kontekstu školsko sistema i vaspitanja dece, navela je primer jednog roditelja koji je rekao da ga masakr u školi Vladislav Ribnikar nije iznenadio.

04:02 Jovana Grgurević: Roditelj iz Dubone mi je rekao da ga nije iznenadio masakr u Ribnikaru! Razlog koji je naveo je zabrinjavajuć!

- Jedan roditelj u vezi sa tragedijom u Duboni rekao da ga nije iznenadio masakr u Ribnikaru, ali onaj u Duboni jeste. Zašto? Rekao je da kada se kod nas u Beogradu na primer deca pobiju njima će nastavnik reći da to nije u redu i nakon nekoliko sati roditelji će im pred spavanje reći da to nije u redu. Kod nas u selu, rekao je, prvo će im reći nastavnik, onda i drugo nastavnik, onda baba koja ga čuva, onda strina, onda komšinica i td. Na taj način 20 ljudi učestvuje u vaspitanju deteta.

foto: Kurir Televizija

Repac smatra da će odlukom da nema slanja kod direktora bez saglasnosti roditelja doći do problema odgovornosti.

- Jedan psihilog i jedan pedagog treba da pokriju 700 učenika. Zašto neki roditelji zazirzu da se ide kod psihologa? Zato što će se tamo možda otkriti šta dete muči, a što možda govori o porodici. Dešavalo se da se izvuku neke porodične tajne. I sami roditelji su tražili da im se kaže, iako škola ima tu mogućnost, kada se dete šalje kod psihologa. Šta je poruka ovde? Da li se škola zaštitila od roditelja koji se bune? Ja postavljam pitanje ko će biti odgovoran. Ako roditelj ne da saglasnost, a škola je ipak odgovorna za vaspitanje deteta, onda ukolio to dete postane problematično ko je odgovoran?Škola zato što ga nije identifikovala ili roditelj zato što nije dao saglasnost za razgovor sa psihologom?

