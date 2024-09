Ko hoće u inostranstvo moraće da da otisak prsta i skenira lice! Novinar iz Nemačke: Stvari će biti komplikovanije nego sa vizama!

Građani oko 60 država, među kojima su i zemlje Zapadnog Balkana, od novembra će morati da najave svako putovanje u Evropsku uniju, ali i da prilože svoje biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju i skeniranje lica.

Reč je o novom sistemu ulaska u zemlje Unije, Švajcarsku, Island, Norvešku i Lihtenštajn.Cilj uvodjenja sistema EES (Entry/Exit System) je povećanje bezbednosti putnika, tvrde u Briselu.

Od 10. novembra, svako ko želi da putuje u ove države, popuniće onlajn formular sa osnovnim podacima iz pasoša, vremenu ulaska u EU i izlaska, i biometrijske podatke. Formular se popunjavaju za svako putovanje, a biometrijski podaci - skeniranje lica i otisci prstiju - uzimaće se jednom u tri godine.

Putnici će morati da se prijave kako bi dobili odobrenje za putovanje - preko sajta ETIAS-a ili mobilne aplikacije, a podnošenje zahteva za putnu dozvolu koštaće sedam evra.

Više o novom sistemu ulaska u zemlje EU govorio je novinar Vlastimir Vidić koji se iz Nemačke uključio u jutarnji program Kurir televizije.

- Prvo počinje ovaj program EES, tzv. Entry Exit System, znači ulaz-izlaz, i to je ono što će se početi sada primjenjivati od 10. novembra, gde će se na graničnim prelazima raditi otisak prstiju i fotografisanje. Ono koliko sam ja razumeo, tek ova puna potpuna primena očekuje se sledeće godine na leto. U svakom slučaju to će u mnogo čemu zakomplikovati ljudima dobijanje dozvole da dolaze u inostranstvo, a onda verovatno i ogromna zadržavanja na graničnim prelazima. Jer pazite, ako to tako bude kako oni najavljuju, iako najavljuju da će praktično granična policija moći da ima i te prenosne sisteme da uđu u autobus i da sve to recimo obave, to će zahtevati dosta vremena - rekao je Vidić i dodao:

- Kada opravdavaju ovaj način oni kažu da je to borba protiv terorizma i sprečavanja organizovanog kriminala, a opet kada se pogleda na drugoj strani mislim da je bilo poštenije, racionalnije, a možda i normalnije da su uveli ponovo vizni režim, jer način sprovođenja ovog sistema apsolutno liči na ponovo na uvođenje viznog režima. Zato što treba toliko podataka da se ostavi, toliko je nedefinisano koliko vremena se čeka na odobrenje ako im zatreba još neka informacije, tako da ljudi koji nameravaju da dođu i da putuju u zemlju Šengenskog sistema, treba pre kupovine avionske karte ili autobuske karte najmanje mesec dana pre da započnu taj sistem.

