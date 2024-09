Nastavnik zadobio prelome kostiju! Za Kurir otkrio u kakvom je stanju: Nove informacije o napadu učenika u Prokuplju

Na samom početku ove školske godine incident se desio u osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju kada je jedan učenik na nastavnika bacio klupu.

Nove informacije o stanju oštećenog nastavnika kao i koje posledice očekuju učenika, ispričala je novinarka Kurira, Biljana Roganović.

- U četvrtak u popodnevnoj smeni učenik petog razreda je bacio klupu na nastavnika muzičke kulture i povredio mu palac leve noge, zatim je bacio i stolicu koja je prešla preko leđa nastavnika koji je u tom trenutku bio savijen kako bi pomerio klupu - objasnila je Biljana na početku.

03:38 Nove infromacije o napadu učenika u Prokuplju: Nastavnik zadobio prelome kostiju! Za Kurir otkrio u kakvom je stanju

Novinarka Kurira otkrila je i nove infromacije o stanju napadnutog nastavnika:

- Nastavnik je završio u bolnici, odnosno Kliničkom centru Niš, gde mu je ušivena rana. Ono što je nova informacija jeste da su polomljene kosti u tom palcu, a dalji oporavak zavisi od narednih dana.

Biljana Roganović ispričala je i da je razgovarala sa napadnutim nastavnikom, i da on navodi da mu je i dalje loše, ali da se fizički oseća bolje. Kaže da je "i dalje neizvesno kakve su unutrašnje povrede koje je zadobio kada je klupa pala na njegovu nogu".

- U školi je trenutno sve normalno, učenik je suspendovan i protiv njega se vodi disciplinski postupak, a kako kažu nadležni on može da bude odsutan iz škole sve do okončanja tog postupka. Više tužilaštvo u Prokuplju, koje je zaduženo za slučaje sa maloletnicima, kaže da tu nema krivičnih dela jer je reč o mlađem maloletniku, eventualna krivična odgovornost leži na roditeljima ali to će se istragom utvrditi - rekla je Biljana.

