Nema ih dovoljno i veoma su traženi! Samo 1 student upisao za nastavnika hemije, a evo koji su još predmeti kritični

BEOGRAD - Ove godine, u prvom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu, na smeru nastavnik hemije upisan je samo jedan kandidat.

Slično je i na drugim smerovima i fakultetima koji školuju nastavnike. S druge strane, neki nastavnici rade i u dve škole da bi imali pun fond časova.

Nastavnica hemije Nataša Cvetanović tri godine uporedo radi u dve škole. Jedna je u Rakovici, druga na Petlovom brdu.

"Kada ustanem prvo moram da pogledam raspored, da vidim u kojoj sam školi, koja sam smena. Jedna škola radi pre podne, druga popodne, pa se onda smene menjaju. Nije ni malo lako, ali snalazim se", kaže Cvetanovićeva.

Osnovne škole se godinama suočavaju sa nedostatkom nastavnika matematike, fizike, hemije i informatike. To pokazuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Beogradu su na birou trenutno samo četiri nastavnika matematike i isto toliko fizike.

foto: Shutterstock

"Ukupno imamo 187 nezaposlenih nastavnika razredne nastave, međutim ovaj broj se menja naročito će se promeniti sada zato što veliki broj nastavnika koji su završili master rade na zamenama u školama. Neki rade čak i nekoliko godina, rade školsku godinu, pa onda dođu kod nas na evidenciju, budu nezaposleni tri meseca i ponovo počnu da rade", kaže Dragana Povrenović iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Direktor OŠ "Nikola Tesla" Stanislav Stevuljević rekao je da se bukvalno snalaze, zapošljavaju na određeno vreme inženjere koji su kadri i voljni da rade u školi.

"Trenutno imamo građevinskog inženjera koji je inače nastavnik tehničkog. U međuvremenu se prekvalifikovao pa sam zbog potrebe nastave matematike nju prebacio da predaje matematiku, a na njeno mesto je došla naša bivša učenica koja je završila arhitekturu tako da ona predaje tehniku i tehnologiju a imamo još dve koleginice koje su takođe inženjeri", kaže Stevuljević.

Nataša ipak kaže da zna sva imena učenika i u jednoj i u drugoj školi. Neko bi se žalio što na posao mora sa jednog mesta na drugo.

foto: Shutterstock

"Sasvim slučajno sam počela da radim u školi tako što sam predala diplomu na biro i zvali su me u školu u roku od jednog dana. Tako da sam počela da radim, međutim svidelo mi se to i sada iskreno ne bih menjala ovaj posao bez obzira na sve uslove, kakvi god da su. Ovaj posao radim iz ljubavi prema deci i to me ispunjava", kaže Nataša Cvetanović.

U junu ove godine najavljeno je da će više od 1.300 nastavnika biti primljeno u stalni radni odnos. Mnogo je onih koji i dalje čekaju taj status i nisu zadovoljni platom. Zato, kao i Nataša, ili rade u dve škole, putuju s jednog kraja grada na drugi, kako bi imali pun fond časova ili posle škole drže privatne časove. Ipak, ima i onih koji su u potpunosti odustali od ovog poziva.

"Kada nam jedan nastavnik ode na bolovanje i posebno kada su te kratkoročne zamene od mesec dana, apsolutno je nemoguće naći odgovarajuću zamenu. Trenutno imamo potrebe za jednim učiteljem, učiteljicom u produženom boravku - ne preko grada, nego regularna državna plata. Jednostavno ne možemo da nađemo zamenu za dva meseca tako da ćemo tu verovatno morati da zaposlimo nekog nastavnika druge struke", kaže direktor OŠ "Nikola Tesla" Stanislav Stevuljević.

Sve je manje mladih koji su zainteresovani da rade kao nastavnici. Ove godine, u prvom upisnom roku na Prirodno matematičkom fakultetu, na smeru nastavnik hemije upisan je samo jedan kandidat.

Kurir.rs/RTS