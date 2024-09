Septembar na peščanoj plaži: Hotel sa izuzetnim sadržajima i za decu i za odrasle

Belek je šarmantan grad na Mediteranskoj obali, na pola puta između Anatlije i Sidea. Tokom godina se razvio u luksuzno letovalište, sa brojnim golf terenima i precizno i sa ukusom dizajniranim hotelskim kompleksima, koji sa svojim raznolikim sadržajima pružaju prvoklasni doživljaj za one koji cene pravi kvalitetan odmor. Idealan za porodičan odmor, svake godine privlači hiljade posetilaca iz cele Evrope i Turske.

foto: Promo

Susesi Luxury Resort 5* nalazi se na svojoj plaži, 2km od centra Beleka, 40km od centra Antalije, 35km od aerodroma Antalija.

Resort se prostire na 90.000m2. Čine ga glavna zgrada (387 soba), Lake houses (165 soba) i 2 VIP vile. Ukupno ima 554 sobe ( Deluxe, Superior deluxe, Family triplex, Senior suite, Love lake suites, Junior royal suites, Royal suite, King suite, VIP villa). Resort ima glavni restoran (Turquoise), restoran Aqua Bistro za starije od 16 godina, 6 à la carte restorana (Tumanna-California Steakhouse, Paprika, Cassia, Alesta, Tugra, Ada), 2 snack bara, 11 barova (Hayal Lobby, Sandal Pool, Alesta Beach, Bowling Bar, Aqua-Vitamin, The G Disco, Wine House, Ada, Taka Tuka, Teenager, Pier Bar)

foto: Promo

Za decu tu je mini bazen, mini club, restoran, midi club, bioskop, mini amfiteatar, teenage club sa igralištem, DJ kurs, bezalkoholni bar, timske igre, internet. U hotelu je na raspolaganju i usluga čuvanja dece, uz dodatnu doplatu.

Susesi Luxury Resort 5* ima svoju 300m dugu peščanu plažu sa svlačionicama i dva doka. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju (za peškire je potreban towel card). Uz doplatu, moguće je koristiti paviljone na plaži i propratne usluge u njima.

foto: Promo

Standardna soba: balkon ili terasa, centralna klima, digitalni sef, mini bar (dnevno se dopunjava bezalkoholnim pićima), set za čaj i kafu, TV, direktan telefon, kupatilo sa tuš-kadom ili kadom, fen, bade mantil, papuče, kablovski internet. Postoje sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama. Dodatni trokovi se očekuju za korišćenje room service, kao i korišćenje telefona.

Hotel pruža uslugu Ultra All Inclusive – samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima u glavnom restoranu Turquoise: doručak, ručak, večera, noćni bife, Caretta Kids Restaurant, mini bar (dnevno se dopunjava bezalkoholnim napicima), poslastičarnica Asiyan od 16 do 20h, turske palačinke od 11 do 16h, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine. Alkohol se ne služi mlađima od 18 godina, a dodatna doplata potrebna je za uvozna i luksuzna alkoholna pića, flaširana pića, à la carte restorani (restorani Tugra i Ada su besplatni jednom u toku boravka) selektovana vina i ostalo van koncepta.

foto: Promo

Gostima hotela, uz dodatne doplate, na raspolaganju su lekar, frizer, servis za pranje veša, hemijsko čišćenje, rent-a-car, dnevne novine, tržni centar, sale za sastanke, faks, fotograf.

Susesi Luxury Resort 5* ima aqua park sa 6 tobogana, glavni bazen, bazen Lake house, Lake house dečiji bazen, bazen Palm, bazen Terrace, zatvoreni poluolimpijski bazen, zatvoreni bazen, fitness centar, pilates, tae bo, gimnastika u vodi, 2 teniska terena, stoni tenis, skvoš, košarka, odbojka, mini fudbal, pikado, Wi-Fi (u lobiju i u sobama sa ograničenom brzinom i brojem korisnika), internet café. Uz doplatu: fitness trener, osvetljenje teniskih terena, oprema za tenis, teniski trener, profesionalni fudbalski teren, golf, sportovi na vodi, kuglanje, bilijar, nargile i ostalo van koncepta.

foto: Promo

La Calisse SPA od 4.500m2, 2 zatvorena bazena, tursko kupatilo (hamam), parno kupatilo, soba za relaksaciju su na raspolaganju gostima hotela, ali se Spa, tretmani nege lica i tela, piling, masaže dodatno naplaćuju.

foto: Promo

Plaže duge 16 kilometara od sitnog belog peska, zajedno sa borovinom i eukaliptusom i tirkiznim morem, čine Belek savršenim odmaralištem za porodična putovanja. Centar grada i okolina su poznati po mineralnim vodama koje dobija iz 7 vrela. Iako je počeo da se eksponira kao centar luksuza i golfa, Belek spada u jedne od idealnih destinacija za odmor.

foto: Promo

Peščane plaže vas očekuju i na drugim destinacijama iz ponude – Tunis ili Egipat . Ukoliko volite nešto drugačije doživljaje kupanja, u ponudi je i Bodrum sa ništa manje atraktivnom bojom mora i takođe, sjajnim hotelima. Za sve navedene opcije, možete uraditi online rezervaciju a za neophodne informacije i dodatna pitanja, na raspolaganju je call centar 011 655 78 00.

